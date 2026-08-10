Santiago colaborará con la Fundación Pública de Medicina Xenómica para construir su nueva sede

El Concello de Santiago de Compostela ha aprobado un protocolo de colaboración con la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para favorecer la construcción de su nueva sede. Así lo ha dado a conocer este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno Local.

El objetivo de este protocolo es posibilitar la construcción de la sede y de las instalaciones para la Fundación, para lo que el ayuntamiento impulsará la tramitación de las actuaciones necesarias para la cesión, o la figura jurídica que corresponda, de la parcela vacía al lado del aparcamiento en superficie de Santa Marta, en calle de las Trece Rosas.

La entidad tiene actualmente su sede en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), pero las instalaciones son insuficientes para acoger en condiciones idóneas las actividades de investigación y científico-sanitarias que desarrolla y limitan la puesta en marcha y desarrollo de proyectos investigadores de mayor alcance.

La Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica presta servicios al sistema gallego de salud sobre asesoramiento genético para el diagnóstico de enfermedades de origen genético, de genética oncohematológica para diagnosis y tratamiento de pacientes, pruebas farmacogenéticas o análisis genéticos para detectar alteraciones en el genoma susceptibles de provocar enfermedades.

En el campo de la investigación, la Fundación desarrolla una actividad que la hace acreedora de un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional y participa en organizaciones como el Grupo de Medicina Xenómica de la USC, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) o en proyectos y consorcios nacionales e internacionales, como HELIX Cohor o PanCanRisk.

"A construción desta sede e instalacións supón o establecemento na cidade dunha entidade sanitaria e investigadora punteira, de prestixio e relevancia internacionais, que beneficiará á cidade, consolidando a súa relevancia no campo científico-sanitario", indicó Louzao.

Ayudas para dinamizar el comercio

La Xunta de Goberno Local también ha aprobado este lunes la convocatoria de las ayudas para la realización de actividades de promoción y dinamización comercial, a las que se destina un presupuesto de 85.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Las ayudas se dirigen a las asociaciones de comerciantes o a entidades representativas de pequeñas y medianas empresas comerciales, sin fines de lucro, que tengan su sede social y ámbito de actuación en Santiago. Las entidades solicitantes podrán optar a las subvenciones si tienen un mínimo de 15 establecimientos asociados, perteneciendo el 60% de ellos al sector comercial.

La cantidad máxima a percibir este año se incrementa hasta los 40.000 euros, frente a los 35.000 del 2025. La ayuda podrá ser de hasta el 80% del gasto justificado.

El ayuntamiento explica que serán subvencionables las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, vinculadas con la atracción de personas consumidoras o la fidelización de la clientela, la dinamización comercial, las campañas de publicidad, la implantación de servicios de apoyo y asesoramiento al pequeño comercio o la mejora de la competitividad.

Las ayudas se podrán justificar con los costes de personal y de administración específicos, siempre que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.

La XGL, además, aprobó diferentes convenios de la Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais con entidades de la ciudad: el Albergue de Xoán XXIII recibirá una aportación municipal de 60.000 euros; la Asociación Fonte da Virxe de familiares e amigos de persoas con enfermidade mental, 5.000 euros; y la Fundación Andrea, una ayuda de 3.000 euros. También se autorizó un convenio con Médicos del Mundo (10.000 euros).

Respecto a la factura de enero del contrato de gestión de los centros socioculturales, el Gobierno local ha aprobado retener las cantidades debidas a la empresa SERVIPLUSTOTAL SL como garantía de pago de los salarios a los trabajadores, dado que subsisten deudas salariales acreditadas y no satisfechas del personal adscrito a los contratos de Servicios para la gestión de la red de centros socioculturales del ayuntamiento (Lote I y Lote IV).

Piscinas municipales

Santiago de Compostela, además, ha dado el visto bueno a las bases reguladoras de la convocatoria de cesión de usos de las instalaciones deportivas municipales para actividades deportivas (entrenamientos) y actividades físicas durante la temporada 2026/27, en concreto para el uso de las piscinas.

Estas bases buscan regular las condiciones por las que la Concellería de Deportes hará el reparto de las horas de las piscinas municipales (Fontes do Sar y Santa Isabel) para que las entidades deportivas con sede social en Santiago de Compostela, inscritas en el registro municipal de asociaciones y definidas por el artículo 40 de la ley del Deporte de Galicia hagan el reparto: clubes deportivos, agrupaciones deportivas escolares y secciones deportivas, todas sin ánimo de lucro.

Tendrán prioridad a la hora de realizar el reparto aquellas entidades que no dispongan de instalación propia o cedida de forma gratuita. Además, también tendrán prioridad los programas municipales o de colaboración municipal, así como las actividades formativas. El segundo nivel de prioridad es para entrenamientos de ámbito federativo y actividades vinculadas con el deporte escolar de la Xunta.

La presentación de la solicitud para las actividades deportivas de entrenamiento se realizará en el plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Tablero de Anuncios del Concello de Santiago.

"É importante sinalar que a cesión das piscinas municipais víñase realizando sen un procedemento regulado de solicitude polo que coa aprobación desta convocatoria establécese, por primeira vez, un período oficial de solicitude e un marco para asignar usos dentro dun procedemento aberto e plural", señaló Míriam Louzao.