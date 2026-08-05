¿Por qué se sustituye el sistema de sonido de los semáforos en Santiago de Compostela?

Los semáforos de Santiago de Compostela están cambiando. Pero no por un modelo estético diferente, sino por un sistema avalado por la ONCE que permite sustituir los avisadores acústicos convencionales por el Passblue, de forma que las personas con discapacidad visual puedan activar el sonido que les indique cuándo cruzar una vez estén cerca del paso de peatones.

El ayuntamiento hizo la primera prueba piloto en 2021 de la mano de Ilunion y la Fundación ONCE. Tres años después, en 2024, el concello comenzó a sustituir los avisadores acústicos convencionales por el sistema Passblue, utilizado desde hace tiempo en varias ciudades. Sin embargo, muchos ciudadanos no se dieron cuenta hasta que en abril desapareció la mítica voz de "Porta Faxeira, pode pasar", junto a la Alameda.

"Moría" de esta forma un símbolo de la ciudad compostelana, que sin embargo gana en seguridad para las personas con discapacidad visual y reduce la contaminación acústica. El sistema se activa con el mando que tienen las personas usuarias o a través del bluetooth de los teléfonos móviles, que debe estar activado.

Esta nueva herramienta, sin embargo, ha generado algunas quejas como las de Jesús Suárez, cantante de Mar de Fondo. El coruñés ha acusado al Gobierno local de Santiago de "apagar la inclusión", ya que el sonido de los semáforos ayuda a las personas con discapacidad visual a comprender el entorno. La opción de llevar el mando para activar el sonido es, para Jesús Suárez, "insultante".

"Quien no tiene discapacidad cruza la calle sin pensar. Quien no puede ver debe cargar con un dispositivo, recordar llevarlo encima, evitar perderlo y, si desaparece, volver a pagar unos 30 euros para recuperar un derecho que antes era público", explica el también afiliado a la ONCE, que ya criticó la decisión de "apagar" los semáforos en A Coruña.

Más independencia

"A las personas con discapacidad visual les da más independencia. Los semáforos acústicos tenían un horario y por la noche temprano dejaban de sonar, pero ahora la persona que lleve activado el bluetooth va a poder cruzar si es necesario a las dos de la mañana porque va a tener el sonido del semáforo", explica por su parte el jefe de Servicios Sociales de la ONCE, Ricardo Badía.

Este sistema no es incompatible con que el semáforo siga sonando durante todo el tiempo, pero lo habitual es que los ayuntamientos apuesten por desactivar la opción de que suene de manera constante para priorizar que emita sonido solo cuando el usuario vaya a cruzar, que es cuando "el sonido se necesita".

"El problema que puede haber es de orientación, darle hacia donde está el semáforo. Si me pongo de espaldas y le doy al mando, probablemente la onda no llega a interactuar con la del semáforo y no funciona" Ricardo Badía, jefe de Servicios Sociales de la ONCE

Badía explica que la ONCE les da a los usuarios que lo solicitan el mando, además de explicarles cómo funciona. "El problema que puede haber es de orientación, darle hacia donde está el semáforo. Si me pongo de espaldas y le doy al mando, probablemente la onda no llega a interactuar con la del semáforo y no funciona", añade el jefe de Servicios Sociales de la entidad.

Una vez adaptados, este sistema ofrece más ventajas que desventajas. Y es que además de evitar confusiones que pueden generarse por acumulación de ruidos, es universal: una persona invidente procedente de otra ciudad con el mando o el móvil configurado podrá usarlo sin problema en Santiago de Compostela. Una forma de viajar con menos barreras y de adaptarse a las ciudades del futuro.

Los cambios en Santiago

Santiago de Compostela lleva dos años actualizando los semáforos y ya hay más de medio centenar con Passblue. "Non se implanta este sistema obviando ao colectivo das persoas con problemas de visión, senón todo o contrario, atendendo ao que se está facendo en moitísimas cidades co obxectivo de mellorar a súa seguridade, accesibilidade e inclusión", explican fuentes municipales a Quincemil.

Así, el concello ha apostado por un sistema que permite a las personas invidentes activar el sonido de los semáforos para saber cuándo cruzar a través del mando o del bluetooth del teléfono, que no tiene por qué ser un smartphone: "Tense en conta que as persoas maiores e con dificultades visuais adoitan utilizar outro tipo de dispositivos".

"Se unha persoa con problemas de visión quere cruzar por exemplo no Restollal, é máis seguro para ela que se lle active o semáforo de maneira automática sen ter que pulsar nada, que que teña que achegarse ao borde da calzada onde está o semáforo para pulsar o botón" Fuentes del Concello de Santiago de Compostela

El semáforo detecta la presencia de la persona que tiene el dispositivo con el bluetooth activado, emitiendo primero un sonido para que sepa que se está acercando y después otro que le indica que puede pasar. Una forma de evitar que los ciudadanos con discapacidades visuales tengan que darle al botón para que se ponga verde, o depender de que haya alguien cerca para preguntar.

"Se unha persoa con problemas de visión quere cruzar por exemplo no Restollal, é máis seguro para ela que se lle active o semáforo de maneira automática sen ter que pulsar nada, que que teña que achegarse ao borde da calzada onde está o semáforo para pulsar o botón", explican las mismas fuentes municipales.