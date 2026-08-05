El PP de Santiago de Compostela denuncia un pequeño incendio en la "escombrera" de Laraño

El PP de Santiago denuncia un pequeño incendio en la "escombrera" de Laraño. PP de Santiago

El PP de Santiago de Compostela ha denunciado este miércoles que el incendio en la "escombrera" de Laraño se produjo como consecuencia del "pasotismo del BNG". El partido liderado por Borja Verea había alertado el pasado mes de marzo sobre varios vertederos ilegales en la capital gallega.

La "escombrera" de Laraño está ubicada en el interior de una pequeña pista deportiva abandonada. En ella, hay residuos de todo tipo: desde restos de obra hasta muebles, colchones o ropa, algunos de los cuales han ardido.

"Estamos ante una cuestión muy preocupante que demuestra el reiterado pasotismo del BNG, que defiende un falso medioambientalismo que, cuando llega al gobierno, parece olvidar", asegura el concejal del PP de Santiago, Adrián Villa.

El partido de la oposición, a través de un comunicado, ha recordado que hay otros vertederos ilegales en la ciudad y exige un cambio del modelo de recogida en el punto limpio del polígono do Tambre, donde existe una limitación en el volumen de depósito de basura.

"Esto provoca que un particular que haga una pequeña obra en su hogar no pueda entregar todo el escombro, teniendo que recurrir a una empresa con el consecuente coste económico, lo que hace que, muchas personas, recurran a estas escombreras ilegales", explica Villa.