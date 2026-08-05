Muere Ana Belén Castro, concejala de Padrón (A Coruña): decretados dos días de luto oficial

Ana Belén Castro García, concejala del Concello de Padrón desde 2023, falleció en las últimas horas. El Gobierno local ha acordado decretar dos días de luto oficial en señal de respeto y homenaje por la edila, de la que ha destacado su compromiso con el servicio público.

La también segunda teniente de alcalde era concejala de Urbanismo y tenía como áreas de gestión urbanismo (excluido el casco histórico), vivienda y suelo, así como medio ambiente; vías y obras; parques y jardines; limpieza viaria; abastecimiento de agua potable y saneamiento; y recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

"Padrón perde unha servidora pública enormemente comprometida co noso pobo. Unha concelleira competente que dedicou os tres últimos anos da súa vida a traballar para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza xestionando áreas de gran complexidade", señaló el alcalde de Padrón, Anxo Arca.

El regidor definió a Ana Belén Castro como "unha persoa boa e xenerosa" comprometida con su familia y siempre dispuesta a echar una mano en todo aquello en lo que podía ser de ayuda.

Anxo Arca, además, habló en nombre de la corporación para señalar que como compañeros y amigos se sienten muy agradecidos de haber podido servir a Padrón junto a la concejala. "Na súa memoria, téndoa sempre presente, o Goberno de Padrón seguirá traballando con toda a capacidade para continuar nesta senda de progreso. Sabemos que é o que Ana Castro quería e así o faremos", añadió el regidor.

Donativos contra el cáncer

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Padrón y el funeral se celebrará el viernes por la mañana en la parroquia de Bamio. Posteriormente, Ana Castro será incinerada en la intimidad familiar, según ha trasladado el ayuntamiento en un comunicado.

Precisamente, a través de este medio, ha señalado que por voluntad de la fallecida no se admitirán flores, de forma que las personas interesadas en rendirle un homenaje pueden destinar este importe a un donativo para la investigación contra el cáncer.

El fallecimiento de Ana Belén Castro ha generado un hondo pesar en el municipio padronés, y también en el vecino de Santiago de Compostela.

"Que mágoa tan grande. Forte aperta a familia, amizades e a todo o goberno e corporación do noso concello irmán, Padrón, nun día tan triste para todo o mundo. Coñecín a Ana ao longo destes anos, souben do seu traballo e implicación política e social e só podemos lamentar enormemente a súa morte tan temperá. Que a terra lle sexa leve!", escribió la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.