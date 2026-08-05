La Guardia Civil detecta en Noia (A Coruña) irregularidades en la venta online de fusiles de pesca submarina

La Guardia Civil ha intensificado el control sobre la venta por internet de fusiles de pesca submarina y ha detectado diversas irregularidades administrativas durante una investigación desarrollada por la Intervención de Armas de la CiberComandancia, en colaboración con la Intervención de Armas y Explosivos de Noia.

Como resultado de la actuación, los agentes han comunicado cinco infracciones administrativas a los organismos competentes y han logrado que 29 empresas regularicen su situación para adaptarse a la normativa vigente.

La investigación se inició después de que un ciudadano alertase sobre posibles irregularidades en la comercialización de este tipo de material a través de internet. La información fue trasladada por la Intervención de Armas y Explosivos de Noia a la CiberComandancia, que puso en marcha una investigación mediante labores de ciberpatrullaje.

Los especialistas analizaron distintas plataformas de comercio electrónico y páginas web dedicadas a la venta de fusiles de pesca submarina y otros artículos relacionados, como cuchillos de pesca.

Durante las inspecciones comprobaron si los vendedores cumplían con los requisitos documentales exigidos por el Reglamento de Armas, entre ellos la verificación de la tarjeta deportiva y la identificación del comprador, además de las comunicaciones administrativas obligatorias para este tipo de operaciones.

Las comprobaciones permitieron detectar que numerosas empresas estaban realizando ventas sin haber efectuado las comunicaciones preceptivas establecidas por la normativa. Como consecuencia, la Guardia Civil trasladó cinco expedientes sancionadores a los organismos competentes y promovió la regularización de otras 29 empresas.

El instituto armado explica que este tipo de actuaciones persigue reforzar el control sobre la comercialización de armas y material sujeto a regulación, prevenir riesgos para la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento del Reglamento de Armas.

Además, la Guardia Civil recuerda que, a través de su CiberComandancia y de la Sede Electrónica, los ciudadanos pueden presentar durante las 24 horas denuncias y comunicaciones relacionadas con estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos o pérdida y localización de documentación, entre otros hechos.