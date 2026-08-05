Detenido un conductor tras un atropello mortal con fuga en Ames (A Coruña)

La Guardia Civil ha detenido a un varón que, durante la madrugada de este martes al miércoles, provocó un atropello que habría sido intencionado y posteriormente se dio a la fuga en Bertamiráns, en el término municipal de Ames (A Coruña).

La persona herida falleció horas después en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) a causa de las graves heridas sufridas en el accidente.

Así lo han confirmado esta tarde fuentes del cuerpo de seguridad. Según indican, los hechos ocurrieron sobre la 01:00 de la madrugada cuando el 112 recibió el aviso de un particular alertando de que se había producido un atropello con huida del autor.

Hasta el lugar se desplaza también una ambulancia del 061 que traslada al herido grave al CHUS, donde acaba falleciendo de madrugada. También acudió personal sanitario del PAC de Bertamiráns, agentes la Policía Local de Ames y miembros de Protección Civil del municipio.

Finalmente, esta tarde el equipo de la Policía Judicial ha detenido al autor de los hechos por un delito de homicidio doloso.