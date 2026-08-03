Santiago solo permitirá colocar cajeros y consignas en el centro histórico dentro de locales

El Concello de Santiago permitirá colocar cajeros y consignas en el centro histórico siempre y cuando estén dentro de otros establecimientos con atención personal. El ayuntamiento, además, ha desestimado prohibir el ocio nocturno en este área pero sí vetará casinos y bingos. Las residencias universitarias que abran, por otro lado, no necesitarán convenio con la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Así lo ha dado a conocer este lunes el concejal de Vivenda e Urbanismo, Iago Lestegás, que ha explicado que estas medidas están recogidas en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica de Santiago que será sometido de nuevo a exposición pública durante un mes antes de su aprobación provisional para asegurar una mayor participación. El documento ordenará los usos del centro histórico.

El ayuntamiento solicitó en 2024 la elaboración de una nueva regulación de usos del Plan con cinco objetivos: contener la tendencia de especialización turística del comercio; identificar las zonas donde es preciso mantener el uso comercial de las plantas bajas; priorizar la implantación y la continuidad de los comercios de proximidad a los que acuden los residentes; proteger los comercios históricos y de interés sociocultural; y establecer condiciones para la oferta de bienes y servicios que no atienda las necesidades de los vecinos.

La reforma no se limitaba a evitar la proliferación de tiendas de souvenirs sino que iba más allá. El texto aprobado inicialmente en junio de 2025 introducía cambios en las condiciones de implantación de diferentes usos urbanísticos más allá del comercio; modificaba los requisitos para dividir o agrupar viviendas para facilitar la adaptación del parque residencial existente a los hogares; y definía los usos permitidos en cada uno de los numerosos equipamientos que existen en la ciudad histórica.

El documento se sometió a información pública, formulándose 152 alegaciones que han sido analizadas. Muchas de ellas han llevado a la modificación puntual del texto, que será sometido de nuevo a información pública para que más personas puedan participar en la ordenación de los usos de la ciudad histórica del futuro, según ha explicado Lestegás. El documento incluye correcciones y aclaraciones.

¿Cuáles son los cambios principales?

Lestegás explicó en la rueda de prensa que los cajeros y consignas automáticas del recinto intramuros solo se permitirán como elementos accesorios en el interior de otros establecimientos con atención personal. Así, no estarán prohibidos, pero no se podrán colocar en fachadas.

Atendiendo a las alegaciones, el ayuntamiento incluirá como usos permitidos en las ordenanzas residenciales los obradoiros de panadería y pastelería. Respecto al ocio nocturno, fueron desestimadas alegaciones que pedían su prohibición absoluta. No estarán permitidas las discotecas ni las salas de fiestas, algo que establece la normativa vigente de 1997.

Los locales de ocio y restauración, karaokes, cafés concierto etc estarán calificados como "usos condicionados", por lo que solo se podrán implantar tras un proceso de evaluación basado en un estudio técnico que analice su impacto y previa consulta pública.

El concello mantiene lo aprobado en junio de 2025 respecto a la prohibición de casinos, bingos y tiendas de apuestas.

Respecto a la vivienda, apenas hay modificaciones en comparación con el documento aprobado. Así, se introducen mejoras relativas al uso, permitiéndose expresamente en los equipamientos públicos la creación de viviendas sociales segundo la definición que hace la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Lestegás explicó que se amplía y aclara la definición de alojamientos dotacionales, hogares de mayores, viviendas colaborativas, viviendas tuteladas, alojamientos compartidos para la juventud y otras modalidades como las cooperativas de vivienda en cesión de uso.

No se permitirá transformar locales comerciales en vivienda, aunque sí que se podrán mantener usos residenciales ya existentes en plantas bajas tanto de edificios unifamiliares como de vivienda colectiva. Se incluyen, además, los garajes autorizados como uso permitido en la planta baja en las ordenanzas residenciales.

El ayuntamiento ha introducido también cambios que afectan a la plaza de Abastos, donde solo se podrán admitir nuevas tiendas pequeñas de alimentación. Las otras actividades existentes, como las de restauración, se remitirán a un futuro plan estratégico de gestión.

Respecto a los equipamientos privados, el concejal de Urbanismo ha concretado que las antiguas clínicas y sanatorios creados a finales de los siglos XIX y principios del XX se podrán destinar a cualquier uso dotacional, incluido el de residencia universitaria. Ocurre lo mismo con los conjuntos monásticos y conventuales, mientras que en el caso de las capillas e iglesias, se les podrá dar uso sociocultural.

Lestegás concretó que, estimando varias alegaciones en la regulación del uso de residencia universitaria, se elimina el requisito de suscribir un convenio con la USC cuando no se implante en un equipamiento público ya que es "un requisito difícil de cumprir" y no es posible exigirlo. Actualmente, solo un establecimiento (Colegio Mayor de San Agustín) cuenta con este acuerdo.

Adjudicación comedores escolares

Previamente, la portavoz municipal, Míriam Louzao, había dado a conocer los asuntos tratados en la Xunta de Goberno Local. Uno de ellos ha sido la adjudicación del servicio de monitores y de comedores escolares en dos lotes. El gasto total será de 2.421.682,98 euros este curso.

El lote 1, correspondiente al Servizo de Monitoraxe, se adjudicó a Vitas Events SL por un precio de 18,77 euros/hora por coordinador del proyecto, 16,55 por coordinador de comedor y 16,34 para la persona encargada de monitorizar.

La empresa se ha comprometido a facilitar instrumentos para permitir la comunicación entre el personal en el servicio de comidas, tipo walkie-talkie, así como a hacer al menos una sesión divulgativa en cada comedor escolar sobre hábitos saludables en la infancia, a organizar una jornada anual de puertas abiertas y a decorar y ambientar los espacios del comedor acorde a las edades del alumnado. Habrá, además, un kit de accesibilidad cognitiva homologado con pictogramas TEA en cada comedor.

El lote 2 se corresponde al servicio de catering y ha sido adjudicado a Jardanai SL, que presentó como precios unitarios 1,87 euros para el desayuno y 4,16 para la comida. Se ha comprometido, además, a usar envases con contenido reciclado.

El servicio de comedor escolar se prestará el próximo curso mediante el modelo de contratación externa mientras el concello ultima un nuevo modelo. El contrato, sin embargo, introduce mejoras como más monitores y mayor atención a los pequeños con necesidades especiales. Por primera vez, se incluyen en la licitación las tres escuelas unitarias.

Las familias solicitantes del servicio de comedor y madrugadores tienen hasta eñ 19 de agosto para llenar el formulario de preinscripción.