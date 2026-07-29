Stela, el nuevo sistema de movilidad de Santiago: las rutas de los buses se conocerán en septiembre

El Concello de Santiago de Compostela dio a conocer este miércoles la nueva imagen de los buses urbanos que operarán en la ciudad desde noviembre, cuando se pondrá en marcha la aplicación. Antes, en agosto, se firmará el contrato con Monbus y ya en septiembre se dará a conocer el nuevo mapa de líneas.

La imagen está integrada en Stela-Mobilidade Compostela, de la que formarán parte todas las opciones de transporte público de la capital gallega. Así lo explicó este miércoles el concejal de Mobilidade, Xan Duro, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Suso Vázquez y Cibrán Ríos, del estudio Desescribir, y del gerente de Tussa, José Ramón Mosquera.

El edil de Mobilidade explicó a este respecto que Stela-Mobilidade Compostela no es solo un nuevo nombre ni la creación de una imagen, sino que se presenta como el marco común que hará posible reconocer y conectar los diferentes servicios públicos de movilidad de la ciudad.

Unos servicios de los que forman parte tanto los buses (A/Bus), cuyo contrato fue adjudicado a Monbus por 13 años, como los taxis, para los que el ayuntamiento licitó 29 plazas la semana pasada. A mayores, Duro citó la municipalización de los parking de las plazas de Galicia y Vigo, integrada en A/Park; los caminos escolares seguros (A/Escola); y la posible creación de una red de bicicletas eléctricas, A/Bici.

"O obxectivo é que moverse por Compostela sexa máis doado, máis seguro e máis humano, tanto para quen vive no noso municipio como para quen traballa, estuda ou nos visita", indicó el edil, que señaló que integrar todos los servicios públicos de movilidad permitirá a la ciudadanía identificarlos, así como usarlos con mayor autonomía.

Xan Duro explicó que los buses serán los primeros en incorporar esta estética y en pasar a formar parte de la nueva aplicación, aunque se irán sumando otros servicios. La anterior aplicación dejará de funcionar (se avisará del día en concreto), mismo tiempo que los usuarios van cambiando la tarjeta actual por la nueva.

Los cambios, al igual que ocurre con la incorporación de los 67 nuevos buses que establece el contrato adjudicado a Monbus, se realizarán poco a poco en los próximos meses. Las modificaciones, en todo caso, se harán según se vayan licitando los contratos pertinentes, como ocurrirá con el cambio de las marquesinas.

El ayuntamiento, además, ha avanzado que en septiembre se informará del nuevo mapa de líneas de A/Bus, que detallará la organización de la red y las nuevas conexiones y frecuencias entre las áreas urbanas y rurales. Antes de que empiecen a funcionar, se hará una amplia campaña informativa en los barrios y parroquias, así como en los buses, para que los usuarios conozcan con antelación las rutas, horarios y alternativas de desplazamiento.

La estética de Stela

Stela supone un cambio drástico en la forma en la que se entiende la movilidad en Santiago. Precisamente, Suso Vázquez valoró muy positivamente la mirada a largo plazo del concello a la hora de crear esta estructura, que permitirá diseñar la movilidad en la ciudad de forma homogénea. Algo innovador si se compara con experiencias en otros municipios.

El representante de Desescribir señaló que realizaron un trabajo "ambicioso" que se irá dando a conocer a través de la web de Stela, que evolucionará hacia una herramienta de usabilidad para los ciudadanos que quieran moverse en los medios públicos.

El nombre de Stela deriva de la propia toponimia, "Compostela", y a mayores todo el rango semántico e idiomático encajan con la movilidad. "En galego remite a esos fitos, a marcas do territorio que marcan un lugar singular. Nese sentido ten relación coa idea de paradas, de buses. Estela, en castelán, fai referencia aos rastros que deixan as persoas ou os vehículos cando se moven", indicó Vázquez.

Más allá de esto, el nombre que identifica el sistema de movilidad compostelano evoca al término "campus stellae", origen etimológico de Santiago de Compostela. Stela, además, fue la opción elegida porque es un término corto y fácil de memorizar.

Render de un bus de los años 70 con uno de los que circularán por Santiago. Stela

Desescribir trabajó en el diseño de la marca pensando en que se aplicaría a largo plazo, de forma que apostó por recuperar los colores de los buses tradicionales. Suso Vázquez comparó esta mañana uno de los vehículos de los años 70 con los que operarán desde este otoño, aunque la compañía dispondrá de un año para incorporar 67 nuevos buses.

La palabra Stela irá dentro de una flecha, "un rexistro icónico que funciona moi ben en moitas marcas de mobilidade de trens, metro ou buses" que da idea del movimiento. Más allá del logo, también cambiará la iconografía, ya pensada para integrarse cuando comiencen a funcionar los otros servicios bajo la marca de Stela.

Iconografía de Stela. Stela

Así, la identidad visual de Stela contará con una iconografía propia desarrollada a partir de reglas modulares y geométricas que definen el sistema gráfico. Todos los iconos comparten un mismo lenguaje formal, garantizando la coherencia visual en todos los soportes y servicios, de forma que sean accesibles, claros y funcionales para la ciudadanía, que podrá identificarlos fácilmente para usar la red de movilidad.