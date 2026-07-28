El proyecto solidario de Santiago de Compostela para dotar de recursos a los más pequeños

Troca e Retroca nace en Santiago de Compostela con el objetivo de funcionar como un banco de recursos para la infancia. Promovida por la Asociación de Familias Acolledoras de Galicia (Acougo) y el Concello de Santiago, la iniciativa busca garantizar la igualdad de oportunidades entre las familias y ayudar a cubrir las necesidades de las que están en situación de mayor vulnerabilidad.

El proyecto apuesta, además, por la sostenibilidad, la reutilización de recursos y la disminución del consumo. Así lo han explicado este martes la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, y la directora de Acougo, Carmen Dourado.

Rozas señaló que el banco de recursos permitirá articular redes de apoyo comunitarias y fomentar la corresponsabilidad social. La colaboración con Acougo, además, ayudará a dar a conocer el importante papel que desarrollan las familias acogedoras, que hacen posible que niños y adolescentes crezcan en un ambiente familiar cuando sus familias de origen no se pueden encargar de criarlos.

La edil destacó, a este respecto, "o dereito fundamental a vivir en familia, que é a mellor maneira de garantir un axeitado desenvolvemento dos e das menores, fronte ao modelo dos centros de acollida". Carmen Dourado, por su parte, agradeció el apoyo municipal en un proyecto que permite a la entidad "compartir solidariedade e facer tribo entre as familias".

¿En qué consiste el proyecto?

El objetivo principal de Troca e Retroca es "remover todos os obstáculos que poidan impedir o funcionamento axeitado das familias e protexer así os dereitos da infancia".

El banco de recursos está dirigido a todas las familias acogedoras y en situación de vulnerabilidad, especialmente a las monomarentales, numerosas y migrantes. Las personas que tengan recursos para la infancia que puedan ser reutilizados pueden colaborar con el proyecto.

La iniciativa se fundamenta en el principio de la sostenibilidad, permitiendo la reutilización de productos y enseres que se usan fundamentalmente en la primera infancia y por un periodo breve de tiempo. La ropa, las cunas, las sillas, los carritos, las tronas, el material escolar o los juguetes pensados para una etapa determinada son algunos ejemplos.

Troca e Retroca estará localizado en la sede de Acougo, en la calle de Sánchez Freire, y funcionará durante todo el año. Las instalaciones estarán abiertas dos días a la semana en horario de mañana y otros dos por la tarde. Las personas interesadas en colaborar pueden pedir más información en el teléfono 610785604.

Enfrentamiento Rueda-Sanmartín

María Rozas respondió, tras la rueda de presentación, a preguntas de los medios sobre el enfrentamiento que mantienen la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, originado por las quejas de la regidora porque el mandatario autonómico no la recibe.

"Santiago é a capital do país. Que o presidente da Xunta non teña a ben ter unha reunión coa alcaldesa de Santiago, non é de recibo. Calquera veciño ou veciña poderá estar dacordo, máis alá de diferencias por ser partidos diferentes. Debe priorizarse o respeto institucional", indicó la edil.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais se mostró "sorprendida" por la actitud de Rueda: "O que me preguntaría é se o presidente da Xunta de Galicia non é tamén o presidente da xente que reside en Santiago de Compostela. Considero un desprecio e unha falta de respeto institucional que non se reúna coa máxima representante que ten Santiago e que poña excusas de mal pagador".

Precisamente, este lunes Rueda señaló que las quejas de Sanmartín son "un intento" para "desviar la atención": "Creo que en este momento tiene muchísimos problemas de gestión. Todos los días le sale uno diferente y creo que quiere desviar la atención".

El presidente de la Xunta acusó a Sanmartín de intentar "responsabilizarle" ante sus dificultades para "resolver muchos de los problemas" que hay en la capital gallega. "Está bien como intento, pero creo que los santiagueses son muy listos y no creo que le cuele", concluyó Rueda, tras el Consello da Xunta.