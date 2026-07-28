De la calle San Martiño de Aríns al Hórreo: cortes de tráfico en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela registra desde este mismo martes cortes de tráfico en seis calles. La reparación de las tapas de varias arquetas y el aglomerado de la vía son las dos causas principales de las restricciones al tráfico que habrá en la ciudad hasta el lunes 3 de agosto.

Las rúas do Hórreo, Nabal, Ramón Piñeiro y el cruce entre Espiñeira con Manuel Caeiro tendrán cortes de tráfico tanto hoy martes como mañana miércoles por la reparación de las tapas de arquetas que la empresa Veolia va a efectuar en varios puntos de la ciudad.

Los cortes y afecciones se producirán en horario de mañana, con una duración aproximada de dos horas cada día en cada uno de los siguientes puntos:

Rúa do Hórreo 71, dando paso alternativo

Rúa do Nabal 12, dando paso alternativo

Rúa de Ramón Piñeiro 2, dando paso alternativo

Cruce de la rúa da Espiñeira con la rúa de Manuel Caeiro, corte del tramo de subida de 09:00 a 10:00 horas. Desvío por la calle de Bilbao

San Martiño de Aríns

Los cortes de tráfico afectarán también a la calle de San Martiño de Aríns, que estará cortada del 29 al 31 de julio y el 3 de agosto en el tramo que va desde la rotonda de la rúa das Estrelas y el cruce con la rúa do Pasadoiro.

El corte será efectivo desde las 08:00 hasta las 21:00 horas de cada día, por lo que la vía será transitable de noche. Esto es así porque durante el período diurno está previsto hacer trabajos de fresado y de aglomerado en la calzada.

El desvío alternativo a este corte será utilizando las calles de O Pasadoiro, Senande, A Seitura y As Estrelas.

Los buses, por otro lado, sufrirán cambios durante los días en los que la calle esté cortada. Las obras afectarán a la línea 7 del transporte urbano: