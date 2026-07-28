Corte de tráfico en la rúa San Martiño de Aríns.

Corte de tráfico en la rúa San Martiño de Aríns. @PazodeRaxoi

Santiago

De la calle San Martiño de Aríns al Hórreo: cortes de tráfico en Santiago de Compostela

La reparación de varias tapas de arquetas y el aglomerado de la calzada son las dos razones principales que llevan a restricciones al tráfico hasta el lunes 3 de agosto

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Santiago de Compostela registra desde este mismo martes cortes de tráfico en seis calles. La reparación de las tapas de varias arquetas y el aglomerado de la vía son las dos causas principales de las restricciones al tráfico que habrá en la ciudad hasta el lunes 3 de agosto.

Una persona escala la fachada de Fonseca para sacarse una foto.

Las rúas do Hórreo, Nabal, Ramón Piñeiro y el cruce entre Espiñeira con Manuel Caeiro tendrán cortes de tráfico tanto hoy martes como mañana miércoles por la reparación de las tapas de arquetas que la empresa Veolia va a efectuar en varios puntos de la ciudad.

Los cortes y afecciones se producirán en horario de mañana, con una duración aproximada de dos horas cada día en cada uno de los siguientes puntos:

  • Rúa do Hórreo 71, dando paso alternativo
  • Rúa do Nabal 12, dando paso alternativo
  • Rúa de Ramón Piñeiro 2, dando paso alternativo
  • Cruce de la rúa da Espiñeira con la rúa de Manuel Caeiro, corte del tramo de subida de 09:00 a 10:00 horas. Desvío por la calle de Bilbao

San Martiño de Aríns

Los cortes de tráfico afectarán también a la calle de San Martiño de Aríns, que estará cortada del 29 al 31 de julio y el 3 de agosto en el tramo que va desde la rotonda de la rúa das Estrelas y el cruce con la rúa do Pasadoiro.

El corte será efectivo desde las 08:00 hasta las 21:00 horas de cada día, por lo que la vía será transitable de noche. Esto es así porque durante el período diurno está previsto hacer trabajos de fresado y de aglomerado en la calzada.

El desvío alternativo a este corte será utilizando las calles de O Pasadoiro, Senande, A Seitura y As Estrelas.

Los buses, por otro lado, sufrirán cambios durante los días en los que la calle esté cortada. Las obras afectarán a la línea 7 del transporte urbano:

  • Miércoles 29, jueves 30, viernes 31 de julio y lunes 3 de agosto. Cortado cada día indicado entre las 08:00 y las 21:00 horas. En el resto del horario y el fin de semana la vía estará abierta al tráfico y el bus realizará el recorrido habitual
  • Desvío el bus de Aríns, antes de terminar el recorrido en la zona, se desviará por la calle de O Pasadoiro hacia la zona de Sanxuás, retomando en el cruce entre la calle Senande y Pasadoiro
  • Quedarán suprimidas las siguientes paradas: (295) Lobío; (016) A Pena; (540) San Martiño, cruce Agra das Lamas; (033) Agra dos Campos; (320) Monte do Gozo, rotonda; (034) Agra dos Campos, cruce Senande; (517) rúa de Senande; (592) Sanxuás