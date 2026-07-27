Santiago de Compostela aprueba el concurso para 29 licencias de taxi, con un canon de 88.000 euros

La Xunta de Goberno local de Santiago de Compostela ha aprobado el concurso para adjudicar 29 nuevas licencias de taxi. Así lo anunció este lunes el concejal de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la jefa do Servizo de Mobilidade, Lucía Castro.

Duro explicó que la licitación de las plazas responde a una necesidad "evidente" ya que este servicio "non está a ser correctamente coberto dende hai moito tempo". La ciudad tiene desde 1998 el mismo número de licencias de taxi, 144, que cumple el ratio legal de un taxi por cada 1.000 habitantes, "cifra claramente insuficiente".

El concejal de Mobilidade explicó que la solicitud de ampliar el servicio se justificó no solo por la presión turística sino también por la población vinculada a la ciudad: por cada 100 residentes, hay 77 personas a mayores con vínculos con la capital gallega por trabajo u otras razones. Estos ciudadanos duermen más de 14 noches al mes en el municipio.

"Non era lóxico que seguísemos tendo os mesmos taxis operativos que hai anos, cando neste tempo gañamos 4.000 habitantes de facto, máis de 200.000 peregrinos e máis dun millón e medio de pasaxeiros no aeroporto", añadió Xan Duro, que señaló que la Xunta autorizó este incremento en las licencias de taxis.

Todos los vehículos deberán ser adaptados para las personas con movilidad reducida y los profesionales interesados podrán presentar la documentación desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y hasta el 18 de septiembre, un plazo ampliado dadas las "dificultades" que supone realizar cualquier trámite en agosto.

Las personas que quieran hacerse con alguna de las 29 licencias deberán abonar 88.000 euros. "Esta cifra responde a un estudo bastante exhaustivo que realizamos no que se avalían tantos os custos como os ingresos que se estima que pode xerar cada licencia. Tamén se recollen os prezos medios do traspaso de licencias, que nos últimos anos se situou en Santiago entre 140.000 e 150.000 euros", añadió Duro.

El Concello de Santiago también ha establecido limitaciones para solicitar las licencias: quedan excluidos los profesionales que ya tengan dos en el municipio, así como aquellos que efectuaran la tramitación de otra licencia en los cinco años inmediatamente anteriores a esta convocatoria.

Tendrán preferencia, con hasta 50 puntos, las personas con antigüedad al volante del taxi como asalariadas, mientras que aquellos que tengan antigüedad como titulares de una licencia de taxi podrán sumar hasta 35 puntos. Se valorará, además, el compromiso ambiental a la hora de elegir el vehículo con el que prestar el servicio: los que tengan certificación energética de cero emisión sumarán 15 puntos y los modo eco, 10.

Los plazos

Lucía Castro explicó que esperan que a finales de esta semana o el lunes de la próxima el plazo de presentación de solicitudes esté abierto. Los interesados podrán presentarlas tanto de forma presencial como telemáticamente y los formularios a cubrir estarán disponibles desde el 30 de julio.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá una comisión de validación que cualificará la documentación presentada o requerirá que se complemente, si fuese preciso. El resultado será una lista con las 29 mejores puntuaciones que se trasladará a la Xunta de Goberno Local y posteriormente a la Xunta de Galicia, que debe emitir un informe vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas.

Todo este proceso llevará a la emisión de un informe favorable, tras lo que las 29 personas licitadoras dispondrán de 20 días hábiles para presentar documentación como la certificación de que tienen vehículo y de que son autónomos, entre otros. En caso de que no tengan coche, dispondrán de un mes para encargarlo y comprarlo.

Una vez aprobada la concesión definitiva de la licencia, el inicio del servicio deberá realizarse en el plazo máximo de un mes.

Xan Duro señaló que estas nuevas licencias, sumadas al contrato de transporte adjudicado la semana pasada, "marcan un novo tempo para a mobilidade en Santiago".

VTC

Xan Duro señaló que el concello inició el proceso para regular la presencia de VTC y su convivencia con el taxi: "Os VTC xa existen nesta cidade e dan un servizo moi específico. O que temos de novo son a aparición de Uber, Cabify e esas plataformas". El concejal añadió a este respecto que tanto Santiago como A Coruña y Vigo han solicitado a la Xunta un regulamiento autonómico para este tipo de servicios, aunque "non están pola labor".

El conflicto, por tanto, está todavía sin resolver a nivel autonómico. El ayuntamiento, de forma paralela trabaja en la elaboración de un borrador de la ordenanza y tiene abierto el proceso de consulta pública. Duro, en todo caso, señaló que serán cuidadosos porque está saliendo jurisprudencia continuamente, aunque esperan tener la ordenanza "o antes posible polo ben de ambos sectores".