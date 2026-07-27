Nuevo acto incívico en Santiago de Compostela: escala por el Colexio de Fonseca para hacerse una foto
Apatrigal ha lamentado a través de redes sociales que se convierta la fachada del histórico inmueble, que data de 1688, "en un rocódromo"
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La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) ha denunciado este lunes un nuevo acto incívico en Santiago de Compostela, que había sido compartido en redes por Compostela Resiste. En las imágenes puede verse cómo una persona escala por la fachada del Colexio de Fonseca, que data de 1688, para hacerse una foto.
La entidad en defensa del patrimonio asegura que este tipo de actos vandálicos reflejan "un cambio preocupante na forma de viaxar". Esta no es la primera ocasión en la que la asociación se hace eco de situaciones similares.
"Durante séculos chegábase a Compostela para admirar a súa historia, a súa arte e o seu patrimonio. Hoxe, demasiadas veces, o patrimonio convértese nun simple decorado para as redes sociais", lamenta Apatrigal en su publicación.
Las imágenes muestran a tres jóvenes junto al histórico edificio. Uno de ellos escala por uno de los laterales de la puerta mientras los otros dos sonríen. Una acción que, además, no está exenta de riesgo.
Apatrigal señala en su comunicado que escalar monumentos, dejar candados, grabar nombres o utilizar edificios históricos como un parque de atracciones no son hechos aislados ni anecdóticos, sino muestras de una "preocupante" falta de respeto.
Así, la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego insiste en que la ciudad no necesita más visitantes, sino visitantes conscientes y responsables: "O patrimonio non é un rocódromo nin un escenario para facer calquera ocorrencia".
"Esta é a cidade para vivir que queremos? Estes son os visitantes que reclamamos", se pregunta por su parte Compostela Resiste en su publicación. Una reflexión que también lanza Apatrigal, que señala que el turismo de masas también atrae personas que, "desde a ignorancia e a falta de respecto, só buscan facer estupideces co noso patrimonio".
Candados
Este no es el primer acto incívico que Apatrigal denuncia en las últimas semanas. Sin ir más lejos, a finales de la semana pasada lamentaba a través de una publicación que un local del centro histórico se animase a los visitantes a comprar un candado para dejarlo colgado en la vía pública como recuerdo de su visita o muestra de amor.
"Esta práctica, que tantas cidades patrimoniais levan anos combatendo, provoca contaminación visual, deterioro do patrimonio e custos para as administracións", lamentaba la asociación.
Apatrigal defendió en ese momento que los viajes no precisan de un candado para ser eternos y señaló que los candados, más que una muestra de amor, representan una "mestura de estupidez, incivismo e absoluta falta de respecto polo patrimonio común".