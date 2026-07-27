Licitada la reforma de la capilla de Castelao en Bonaval, Santiago: el primer concurso quedó desierto

El Consorcio de Santiago acaba de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la nueva licitación de las obras de restauración de la nave de acceso al Panteón de Galegos e Galegas Ilustres y de la capilla que alberga el sepulcro de Castelao, en Santo Domingo de Bonaval. El anterior concurso había quedado desierto.

El plazo de solicitud de las presentaciones estará abierto hasta el 4 de septiembre y el presupuesto base de la licitación asciende a 167.058,90 euros (IVA incluido). El Consorcio actualiza de esta forma la partida "para adaptarla a las condiciones actuales del sector de la construcción": no recibió ninguna oferta en el anterior concurso, con un presupuesto de 122.829,34 euros.

Así, el Consorcio de Santiago ha tenido en cuenta el incremento del coste de los materiales y las dificultades añadidas derivadas del derrumbe parcial del muro del cementerio de Bonaval, según informa en un comunicado.

La intervención permitirá acometer la restauración integral de la nave de acceso al Panteón de Galegas e Galegos Ilustres y de la capilla donde reposan los restos de Castelao, actuando sobre las principales patologías detectadas en el inmueble.

Los trabajos se centrarán en eliminar los problemas de humedades y filtraciones, así como en recuperar los revestimientos y las pinturas murales deterioradas, con el objetivo de mejorar las condiciones de conservación del conjunto y garantizar la protección de sus valores históricos, artísticos y patrimoniales.