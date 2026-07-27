Un incendio en un garaje de Santiago de Compostela obliga a desalojar un edificio

Un incendio declarado este lunes en un garaje de Santiago de Compostela ha obligado a desalojar un edificio. Las llamas comenzaron a las 14:44 horas en la calle das Santas Mariñas y ya están apagadas, aunque todavía no ha trascendido cuándo podrán regresar los vecinos a sus viviendas.

Fuentes municipales confirman que un coche ha quedado completamente calcinado, mientras que otros dos se han visto afectados por el incendio. Las llamas también han alcanzado a la instalación eléctrica y los servicios de emergencia trabajan para comprobar la afectación en el edificio.

Las 10 viviendas del inmueble han sido desalojadas por seguridad y se desconoce cuándo podrán regresar a su interior los vecinos. El humo negro que salía del garaje llamó la atención de los transeúntes.

Hora y media más tarde, en la avenida de Antonio Fraguas, se ha producido un accidente con heridos, según el 112 Galicia.