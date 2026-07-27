Rúa das Santas Mariñas, en Santiago de Compostela.

Rúa das Santas Mariñas, en Santiago de Compostela. Google Maps

Santiago

Un incendio en un garaje de Santiago de Compostela obliga a desalojar un edificio

El fuego calcinó un vehículo y afectó a otros dos. Menos de dos horas después, en la avenida de Antonio Fraguas, se produjo un accidente con heridos

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Un incendio declarado este lunes en un garaje de Santiago de Compostela ha obligado a desalojar un edificio. Las llamas comenzaron a las 14:44 horas en la calle das Santas Mariñas y ya están apagadas, aunque todavía no ha trascendido cuándo podrán regresar los vecinos a sus viviendas.

Panteón de Galegos Ilustres.

Fuentes municipales confirman que un coche ha quedado completamente calcinado, mientras que otros dos se han visto afectados por el incendio. Las llamas también han alcanzado a la instalación eléctrica y los servicios de emergencia trabajan para comprobar la afectación en el edificio.

Las 10 viviendas del inmueble han sido desalojadas por seguridad y se desconoce cuándo podrán regresar a su interior los vecinos. El humo negro que salía del garaje llamó la atención de los transeúntes.

Hora y media más tarde, en la avenida de Antonio Fraguas, se ha producido un accidente con heridos, según el 112 Galicia.