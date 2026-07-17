Santiago refuerza el servicio del bus urbano por el Apóstol: más frecuencias el 25 y 26 de julio

Santiago de Compostela cuenta las horas para la Festa do Apóstol 2026. Las calles de la capital gallega vivirán 10 días de música, actividades culturales, cine y espectáculos entre el miércoles 22 y el viernes 31 de julio. El fin de semana grande será el del 25 y 26 de julio, cuando será posible disfrutar de los fuegos y el videomapping en el Pazo de Raxoi.

Precisamente porque en esos días se espera la visita de miles de personas, tanto turistas como vecinos de concellos limítrofes o de otros puntos de Galicia, el ayuntamiento ha informado de que se reforzarán las líneas de bus. El transporte urbano de la capital gallega contará de esta forma con más frecuencias tanto el sábado como el domingo por la mañana.

La línea 1 se reforzará en horario de mañana hasta las 15:00 horas el sábado 25:

Salidas del cementerio de Boisaca: 7:30, 8:00, 8:20 y cada 20 minutos hasta las 15:00. A partir de las 15:00, cada 30 minutos

Salidas desde el Hospital Clínico: desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, cada 20 minutos. A partir de las 15:00 horas, cada 30 minutos, con la primera salida de la tarde programada para las 15:10 horas, como un festivo habitual

Los servicios con salida del Hospital Clínico en horario de mañana se prolongarán por la calle de Amio hasta el acceso al recinto ferial. El resto de las líneas de transporte urbano tendrán horario de festivo todo el día.

Respecto al domingo 26, el ayuntamiento ha informado de que la línea C11 se verá reforzada con pasos cada 20-25 minutos entre las 10:00 y las 14:45 horas. El resto de las líneas tendrán el horario habitual de domingos y festivos.

La edil de Festas, Pilar Lueiro, ha descartado por otro lado este viernes que el pregonero de las fiestas vaya a ser el futbolista Borja Iglesias. El concello mantiene la incógnita sobre quién será la persona encargada de dar inicio al Apóstol 2026.

Policía de Alemania

Agentes de la Policía Nacional patrullan por las calles de Santiago desde este miércoles acompañados por la Policía Alemana. Lo hacen en el marco del proyecto Comisarías Europeas, que busca profundizar en la cooperación entre Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza.

Los agentes alemanes estarán en la capital gallega hasta el 31 de julio, cuando terminan las fiestas del Apóstol. Los policías desplazados realizarán patrullas uniformadas a pie o en vehículo en zonas de gran afluencia turística, colaborando en la atención a las víctimas de delitos de estos países, así como en la prevención de la delincuencia y el apoyo en la tramitación de denuncias.

La Policía Nacional, por otro lado, ha desplegado en Galicia efectivos de la Unidad Especial de Caballería con el objetivo de reforzar durante los meses de verano la seguridad ciudadana, la prevención de incendios forestales y la protección de las personas que recorren los diferentes itinerarios del Camino de Santiago.

Los agentes realizarán patrullas preventivas dirigidas a detectar conductas o situaciones que puedan favorecer la aparición de incendios, identificar posibles focos, ofrecerán asistencia e información a peregrinos y visitantes, reforzarán la prevención de hurtos, agresiones, actos vandálicos y otras conductas que puedan afectar a su seguridad.

Por otro lado, además de estos efectivos, el pasado 14 de julio se incorporaron a la Comisaría Local de Santiago de Compostela 18 alumnos de la Escala Básica de la Policía Nacional en periodo de prácticas, que permanecerán destinados en esta plantilla hasta el mes de mayo de 2027 para completar su formación.