Así fue la redada del Banco do Pobre de Santiago: 5 detenidos del mismo clan y 40.000 euros incautados

La Policía Nacional de Santiago de Compostela efectuó este miércoles una redada en el conocido como Banco do Pobre, en Santa Marta. Los agentes registraron de forma simultánea tres domicilios en el marco de una operación antidroga que se saldó con la detención de cinco personas del mismo clan familiar, así como con la incautación de diversas sustancias estupefacientes y 40.000 euros en metálico, entre otros.

Los detenidos, que ya han pasado a disposición judicial del juzgado de guardia competente, están acusados de presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal por suministrar sustancias estupefacientes al menudeo "a numerosos toxicómanos" en el entorno de Santiago de Compostela.

La investigación, judicializada desde hace meses, comenzó tras recibir varias denuncias anónimas y de asociaciones vecinales refrendadas por las actuaciones policiales en la zona, que detectaron la reactivación del punto negro de venta de droga.

Los agentes consiguieron identificar a las personas que surtían de cocaína y heroína al punto de venta de menudeo de la ciudad conocido como Banco do Pobre, tratando de aportar elementos indiciarios de su presunta participación, así como los vehículos y los domicilios utilizados por la organización.

La vivienda principal, de planta baja, disponía de grandes medidas de seguridad, con dos verjas exteriores con cerraduras de seguridad delante de la puerta principal blindada. El objetivo era dificultar un acceso rápido, por lo que fue necesaria su apertura con medios especiales del GOES - Galicia para poder entrar.

El inmueble también disponía de una ventana trasera con verja a pie de calle, para facilitar la entrega inmediata a los consumidores, en una zona oculta de difícil acceso y con poca visibilidad exterior, algo que dificultaba las medidas de investigación policial.

Numerosas incautaciones

Los agentes lograron constatar numerosos indicios que apuntaban a la reactivación de la actividad delictiva en la zona, por lo que solicitaron al juzgado competente el registro en tres domicilios del entorno de Santiago de Compostela. Quedaba de esta forma desarticulada la organización con reparto de tareas, procediéndose a la detención de los cinco investigados.

Los agentes intervinieron más de 100 dosis de sustancia estupefaciente (cocaína, marihuana y hachís), más de 40.000 euros (gran cantidad de bolsas de monedas), dos básculas de precisión, una caja fuerte simulada con dos enchufes tipo "caleta", envoltorios plásticos de utillaje utilizado para la manipulación, anotaciones y teléfonos móviles, además de dos vehículos de alta gama.

La investigación ha sido realizada por el grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, coordinados con otras unidades policiales de esta Comisaría, de la Brigada de Seguridad Ciudadana. También participó la Unidad de Prevención y Reacción en los dispositivos de entrada, detención y registro, donde se utilizaron de apoyo los guías caninos de la Brigada de Seguridad ciudadana de A Coruña, el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES- Galicia), y el helicóptero.

Los vecinos celebran la actuación

Los vecinos de Santa Marta, por su parte, agradecieron ayer el trabajo de la Policía Nacional, el Juzgado y las autoridades que han escuchado sus demandas y celebran la noticia.

"Supone una gran esperanza para el barrio. Una esperanza de que la seguridad en nuestras calles está más cerca, de que la atención a los toxicómanos con programas tendentes a su rehabilitación se debe abordar y, sobre todo, la esperanza de que la impunidad de los que comercian con muerte y destrucción se acabe con este procedimiento judicial", indicó la Plataforma Santa Marta Segura en un comunicado.

La entidad asegura que ve "una luz al final del túnel tras meses de incesante trabajo", aunque se muestra cauta ante el desenlace. Fuentes de la plataforma explicaron este jueves que en el barrio se respira tranquilidad en la zona y que no ven movimiento.