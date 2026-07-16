El Hospital Clínico de Santiago abrirá este año un nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados
Las instalaciones incorporarán las nuevas unidades de mama y de reproducción asistida, así como el hospital de día, entre otros servicios
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El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) abrirá un nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados este año. Estas instalaciones albergarán las unidades de mama, de reproducción asistida y el hospital de día, entre otros.
Así lo han dado a conocer este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que visitaron las obras del Edificio C acompañados por el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luis León Mateos, y el gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio.
La Xunta está actualmente en fase de licitación de diferentes expedientes para dotar a la infraestructura del equipamiento y el mobiliario necesario. La actuación supone una inversión global de 22 millones de euros, de los que 16,3 millones se corresponden a la obra civil y otros 5,7 millones a la compra de material.
Los cinco pisos del edificio albergarán la unidad de reproducción humana asistida, la nueva unidad de mama y el hospital de día, así como las consultas externas y los gabinetes de otorrinolaringología, un área de logopedia y una nueva unidad del dolor y anestesia.
El inmueble estará conectado al edificio de consultas mediante dos pasarelas. Allegue destacó que la nueva infraestructura es "accesible, moderna y funcional", además de contar con una construcción de calidad y energéticamente eficiente, con un patio interior y fachadas acristaladas para favorecer la entrada de luz.
Próximas fases
De forma paralela a la puesta en marcha del Edificio C, la Xunta trabaja en la siguiente ampliación del CHUS. Gómez Caamaño señaló a este respecto que la Xunta ya trabaja en los trámites precisos para impulsar el Edificio A con el objetivo de contar el próximo año con el proyecto constructivo, en el que se priorizará la ampliación de urgencias.
El Edificio A, además, contará con nuevos quirófanos y laboratorios y en él se realizarán endoscopias y cirugías mayores ambulatorias. El inmueble tendrá cinco pisos.
La Xunta también trabaja en el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para reordenar el entorno del hospital, aumentando las zonas de aparcamiento y mejorando los accesos. La previsión es que el nuevo parking del CHUS cuente con 1.500 plazas.