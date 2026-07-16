El Hospital Clínico de Santiago abrirá este año un nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados

El Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) abrirá un nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados este año. Estas instalaciones albergarán las unidades de mama, de reproducción asistida y el hospital de día, entre otros.

Así lo han dado a conocer este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que visitaron las obras del Edificio C acompañados por el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luis León Mateos, y el gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza, Ángel Facio.

La Xunta está actualmente en fase de licitación de diferentes expedientes para dotar a la infraestructura del equipamiento y el mobiliario necesario. La actuación supone una inversión global de 22 millones de euros, de los que 16,3 millones se corresponden a la obra civil y otros 5,7 millones a la compra de material.

Los cinco pisos del edificio albergarán la unidad de reproducción humana asistida, la nueva unidad de mama y el hospital de día, así como las consultas externas y los gabinetes de otorrinolaringología, un área de logopedia y una nueva unidad del dolor y anestesia.

El inmueble estará conectado al edificio de consultas mediante dos pasarelas. Allegue destacó que la nueva infraestructura es "accesible, moderna y funcional", además de contar con una construcción de calidad y energéticamente eficiente, con un patio interior y fachadas acristaladas para favorecer la entrada de luz.

Próximas fases

De forma paralela a la puesta en marcha del Edificio C, la Xunta trabaja en la siguiente ampliación del CHUS. Gómez Caamaño señaló a este respecto que la Xunta ya trabaja en los trámites precisos para impulsar el Edificio A con el objetivo de contar el próximo año con el proyecto constructivo, en el que se priorizará la ampliación de urgencias.

El Edificio A, además, contará con nuevos quirófanos y laboratorios y en él se realizarán endoscopias y cirugías mayores ambulatorias. El inmueble tendrá cinco pisos.

La Xunta también trabaja en el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para reordenar el entorno del hospital, aumentando las zonas de aparcamiento y mejorando los accesos. La previsión es que el nuevo parking del CHUS cuente con 1.500 plazas.