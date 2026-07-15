Santiago licitará este mes 29 licencias de taxi y el sector defiende: "En invierno no son necesarias"

Santiago de Compostela dispone de 144 licencias de taxi, insuficientes para hacer frente a la alta demanda del servicio en los meses de verano. La llegada de turistas intensifica el trabajo de los taxistas, que en los meses de invierno tienen muchas menos salidas, por lo que demandan que se autoricen "licencias temporales" para evitar parones en su actividad.

La Xunta autorizó la creación de 29 nuevas licencias que el ayuntamiento prevé sacar a licitación este mes. Una noticia que el sector recibe con reticencia al considerar que no es necesario un incremento tan elevado, especialmente en los meses de invierno, con menos turistas e incluso con parones en la celebración de congresos.

Esta es la primera vez desde 1998 en la que se amplía el número de licencias, según señalan fuentes municipales, que justifican el número en que los informes realizados apuntan a que son las plazas a mayores que hacen falta en la ciudad.

Santiago de Compostela recibe cada año miles de visitantes, a lo que se suma que en 2024 superó por primera vez de forma oficial los 100.000 habitantes. Una gran masa de gente que requiere el servicio de los taxistas sobre todo en septiembre y octubre, según los datos disponibles, frente a enero y febrero como los meses de menos afluencia.

Algo que contrasta con la demanda de los buses: el transporte tiene menos frecuencias en verano porque se reducen los usuarios.

El sector, en contra

"En verano se pueden asumir esas 29 licencias para mejorar el servicio y frenar el crecimiento de los VTC, pero en invierno no son necesarias y tendremos que regular los días libres porque si no los coches tendremos que estar esperando en las paradas y eso no es necesario", lamenta Manuel Sánchez, presidente de RadioTaxi Compostela.

"Santiago se está volviendo una ciudad turística y la temporada alta es de seis a ocho meses, mucho más larga de lo habitual, mientras que en invierno hasta locales de zonas como el Franco cierran", explica Sánchez, que añade: "El mejor ejemplo lo tenemos en el mes de mayo, que es temporada alta pero este año con el cierre del aeropuerto fue muy suave. Cuando digo muy suave me refiero a que hubo un buen servicio, sin quejas".

El sector se muestra contrario a que haya más taxis los 12 meses del año, pero propone que se establezcan "licencias temporales" que operen cuando hay más demanda y que estén paralizadas cuando el movimiento se reduce. "La legislación autonómica no lo permite, pero la medida ideal sería esa", incide el taxista.

"En verano se pueden asumir esas 29 licencias para mejorar el servicio y frenar el crecimiento de los VTC, pero en invierno no son necesarias y tendremos que regular los días libres porque si no los coches tendremos que estar esperando en las paradas y eso no es necesario" Manuel Sánchez, presidente de RadioTaxi

El aeropuerto de Santiago tiene actualmente 29 coches en rotación (que pasarían a 35 tras las nuevas licencias), mientras que el resto de los viajes los hacen por la ciudad. "Vas yendo a donde te van llevando, en RadioTaxi nos vamos pasando por donde hay gente. La forma de rentabilizar el coche es no andando en vacío ni prestando siempre servicio en una parada", explica Sánchez.

Los taxistas, de esta forma, se quedan en la zona en la que dejan al último cliente para poder coger al siguiente de cara a optimizar y rentabilizar. "Si los costes se disparan, aumenta el precio", indica el presidente de la asociación, que lleva casi 24 años activa en la ciudad.

Sánchez indica que el mes de julio es tranquilo para el sector, que sí que trabaja de forma intensa en noches como la del Apóstol o la del día 31, con el cierre de las fiestas: "Nosotros trabajamos en función de la demanda, cuánta más gente hay, cuantos más eventos, más volumen de trabajo. En un festival como O Son Do Camiño no paramos, al igual que en la noche del Apóstol".

Son momentos puntuales en los que el refuerzo de las 29 licencias que sumará Santiago no le vendría mal a los profesionales que ya circulan por la ciudad. RadioTaxi, de esta forma, considera necesario que haya más taxis en verano, pero se muestra reticente a que operen en invierno, cuando la carga de trabajo baja considerablemente.