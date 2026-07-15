Santiago inicia las obras de la rúa das Rodas: cortes de tráfico y cambios en el bus urbano

El Concello de Santiago inició ayer martes las obras de construcción de un paso elevado en la rúa das Rodas. El objetivo de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de tres meses, es mejorar la seguridad peatonal, sobre todo en el caso de los pequeños que acuden a la escuela infantil ubicada en la zona.

La obra fue adjudicada por 63.340 euros y obliga a cortar completamente la calle, algo que generará afectaciones al tráfico. El corte se extenderá mientras duren los trabajos, según ha informado el ayuntamiento a través de un comunicado.

La plataforma se colocará en un punto importante de acceso a la Ciudad Histórica, que formaba parte del antiguo foso de la muralla, y de conexión de la "améndoa" de los barrios adyacentes, espacios verdes y equipamientos importantes.

El ayuntamiento señala que, teniendo en cuenta los pavimentos, que forman parte de la identidad del centro compostelano, la plataforma será contigua e igualará la cota en ambas aceras como una prolongación del característico suelo, y también de la preferencia peatonal.

Las obras permitirán, además, colocar un drenaje necesario para la evacuación del agua e incorporar verde urbano, así como pequeños espacios de estancia para los residentes.

Los trabajos comenzaron con la demolición de los pavimentos existentes una vez realizado el corte de tráfico y recepcionado el material, ambos el lunes. Las obras continuarán a lo largo de las próximas semanas.

¿Cómo cambia la circulación del tráfico?

Las obras en la rúa das Rodas han obligado a cortar completamente al tráfico la vía hasta finales de agosto.

El corte es en Porta do Camiño, sentido subida, y en el cruce de la calle de San Pedro con Valle Inclán sentido bajada.

La circulación que pasaba por la rúa das Rodas se trasladará a la calle de Valle Inclán, que se ha convertido en una vía de doble sentido de circulación.

El ayuntamiento explica que habrá semáforos para regular la alternancia del tráfico en los puntos más complicados para el tránsito de vehículos.

¿Cómo afecta al transporte urbano?

El ayuntamiento ha informado, por otro lado, de los desvíos que sufrirán varias líneas del bus urbano desde mañana jueves.

Las líneas que salen de Bonaval a Valle Inclán (9, 13 y C5) se desviarán desde la avenida de Lugo continuando por la avenida Rodríguez de Viguri, Anxo Casal, Pastoriza, San Roque y Valle Inclán de bajada, retomando a partir de Vixe da Cerca su itinerario habitual.

Habrá, sin embargo, algunas paradas suprimidas para estas líneas. Son las siguientes: (196) Rodríguez de Viguri, acceso Concheiros, (220) Cruceiro de San Pedro, (154) Campo da Angustia, (557) San Domingos de Bonaval y (639) Valle Inclán La Salle.

Las líneas 9, 13 y C5 harán como parada alternativa la (573) San Roque nº21.