Cierra El Búnker en el Ensanche de Santiago de Compostela tras las quejas de los vecinos

El Búnker ha cerrado. El mítico local del Ensanche compostelano ha sido clausurado por orden municipal después de las quejas de los vecinos, que denunciaron en varias ocasiones el ruido y los problemas de olor que sufrían como consecuencia de la actividad del establecimiento.

Así, como medida cautelar, El Búnker ha cerrado sus puertas. Una de las principales razones es que ponía música pese a carecer de autorización para ello, por lo que su actividad como café-bar ha sido suspendida. Precisamente, en una búsqueda en Google, el establecimiento aparece como "cerrado temporalmente".

Los responsables del local dispondrán ahora de 15 días para presentar alegaciones, justificando mediante documentación y pruebas su defensa tras el cierre, según ha podido confirmar.

"Nunca podemos estar contentos polo peche de negocios", explica el portavoz de la asociación vecinal Raigame, Xosé Manuel Durán, que añade que esta semana los dueños del local estuvieron quitando cosas del interior.

Durán añade que la presencia policial era constante en las inmediaciones de El Búnker, al igual que en otros como Stilo o TNT, e indica que es importante que los vecinos se unan para poder hacer frente a los problemas que puedan surgir en la zona.

"Gustaríanos que as comunidades de propietarios tomaran exemplo e actuaran en consecuencia. Sabemos que hai locais que non cumplen algunha ordenanza municipal", añade el representante vecinal del Ensanche, que apela al concello a tomar medidas "ou non descartamos ir pola vía contencioso-administrativa".

Quejas en el Ensanche

Vecinos del Ensanche llevan años denunciando problemas generados con el ocio nocturno y la seguridad del barrio. Precisamente por ello, a principios de junio presentaron un documento con 480 firmas en el que exigían que se tomasen medidas para solucionar la situación.

Entre las principales demandas destacan la solicitud de la entidad vecinal para prohibir nuevos negocios de ocio nocturno en zonas residenciales, el cierre de los afters Stilo y TNT y de dos narcopisos en el número 5 de la calle Santiago de Chile y en el número 6 de la calle Alfredo Brañas.

Impulsado por la asociación Raigame, el documento también pedía inspecciones aleatorias dos veces al mes en horario nocturno a los negocios de ocio nocturno para verificar el cumplimiento de la normativa, así como la instalación de sonómetros urbanos con datos en abierto en la web municipal en esos puntos más conflictivos y un mayor control de las aglomeraciones.