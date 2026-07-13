El PP de Santiago propone usar Bizum para el pago de tasas, actividades y servicios municipales

El PP de Santiago de Compostela propone que la ciudadanía pueda pagar mediante Bizum los servicios, actividades y tasas municipales. Así lo ha dado a conocer este lunes su portavoz municipal, Borja Verea, que señala que esta iniciativa busca hacer "más sencilla" la relación de los compostelanos con la Administración.

"Un vecino podrá pagar una tasa, una actividad deportiva, una escuela municipal o los comedores del mismo que paga hoy en cientos de operaciones, de comercios y de situaciones de vida diaria. A un click del móvil", resumió Verea, que enmarcó esta medida en el programa de propuestas presentadas en las últimas semanas.

El portavoz municipal del PP ha indicado, además, que este sistema ha sido incorporado por "muchas administraciones". Así, el PP propone que "Santiago deje de ir por detrás y empiece a ponerse al día", ya que modernizar una administración "no consiste únicamente en incorporar tecnología", sino en "ponerla al servicio de las personas".

Borja Verea, por otro lado, ha indicado que la aplicación Bizum "no es lo importante", sino que el ayuntamiento "respete el tiempo de sus vecinos y aproveche las tecnologías para simplificar las cosas cotidianas". "Este es el modelo de ciudad en el que yo creo", destacó el líder del PP de Santiago.

Candidatos a la Alcaldía

Preguntado sobre los candidatos de las otras formaciones a las elecciones municipales de 2027, Borja Verea les ha deseado "toda la suerte del mundo".

"Van a defender con legitimidad su proyecto", indicó el candidato del PP, que considera que eso es "muy positivo para la democracia". Verea, además, ha señalado que los próximos comicios "no van realmente de nombres, sino de decidir qué futuro queremos para Santiago".

Así, el líder del PP local ha indicado que los compostelanos deberán elegir entre "seguir con el mismo espacio político que lleva gobernando la ciudad durante los últimos doce años" o abrir "una nueva etapa" con un cambio "tranquilo, capacidad de gestión, ilusión y un proyecto pensado para que Santiago vuelva a funcionar y recupere su ambición".