Prisión provisional para un vecino de Ordes (A Coruña) acusado de provocar varios incendios forestales

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ordes como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal intencionado. El sospechoso fue sorprendido, según el instituto armado, cuando presuntamente acababa de originar un nuevo foco de fuego en una zona forestal del municipio, una intervención que permitió evitar la propagación de las llamas gracias a la rápida actuación de los agentes y de los medios de extinción.

La investigación, enmarcada en la denominada Operación Antorchados, se inició a principios de julio después de que se registraran varios incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños, en el municipio de Ordes. La cercanía en el tiempo y en el espacio de los distintos focos, unida a las primeras inspecciones realizadas sobre el terreno, llevó a los investigadores a sospechar que todos ellos podían haber sido provocados de forma intencionada.

Ante la repetición de los incendios y el riesgo que suponían para las viviendas próximas, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia en el que participaron el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago, el Equipo del Seprona de Milladoiro, efectivos del puesto de Ordes y la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Comandancia de A Coruña, con la colaboración de los agentes medioambientales del Distrito Forestal III (Santiago-Meseta Interior).

Fue durante ese operativo, en la mañana del pasado 4 de julio, cuando los investigadores detectaron movimientos sospechosos en una masa forestal cercana a la zona donde se habían declarado los incendios de días anteriores. Poco después se originó un primer foco que pudo ser extinguido con rapidez gracias a la vigilancia desplegada y a la inmediata intervención de los medios de extinción.

Según la Guardia Civil, el sospechoso se desplazó a continuación hacia otra zona forestal colindante, donde minutos más tarde comenzó un segundo incendio. Los agentes intervinieron de inmediato y procedieron a su detención en el mismo lugar de los hechos.

Tras el arresto, los agentes registraron el domicilio del investigado, donde localizaron diverso material que consideran relacionado con la actividad incendiaria. Entre los efectos intervenidos figuran un recipiente con combustible, un caldero utilizado para transportar material vegetal seco y un encendedor que, presuntamente, habría sido empleado para iniciar el fuego.

Además, los investigadores detectaron un reguero de una sustancia que conectaba el almacén de combustible con las inmediaciones del punto donde comenzó el segundo incendio.

La investigación concluye que existen indicios de una actividad incendiaria continuada y descarta que los distintos focos fuesen reproducciones accidentales de incendios anteriores.

Los hechos revisten especial gravedad al haberse producido en una zona de interfaz urbano-forestal. El foco más cercano se encontraba a apenas 37 metros de una vivienda y el resto de las edificaciones estaban situadas en un radio aproximado de 200 metros. Además, los incendios se registraron durante un episodio de altas temperaturas y con un Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) clasificado como alto.

Las diligencias, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ordes, que decretó el ingreso en prisión provisional del investigado.