Detenida en Santiago una pareja por robar en 20 coches: usaron algunos para cometer otros delitos

Una pareja ha sido detenida en Santiago de Compostela como autora de al menos 20 robos en coches desde mediados de mayo. Ambos están acusados, además, de cuatro estafas bancarias, tres robos o hurtos de uso de vehículos, tres hurtos en el interior de los coches, un delito de receptación y otro de daños. La Policía Nacional los detuvo el pasado 28 de junio.

Los autores de los hechos cometieron los delitos en varios barrios de Santiago, tanto en coches aparcados en la vía pública como en garajes comunitarios. La pareja rompía los cristales de las ventanillas con cualquier objeto para sustraer los objetos de valor del interior, causando cuantiosos daños.

Ambos usaban posteriormente las tarjetas sustraídas para comprar en establecimientos hasta que eran anuladas. Además, la Policía Nacional ha explicado que también robaban algunos de los coches con llave para cometer nuevos ilícitos penales.

El grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía judicial se encargó de la investigación para esclarecer y determinar la participación del presunto autor, así como la colaboración de su pareja en la venta de los artículos sustraídos. Los agentes recuperaron diversos efectos, que fueron entregados a sus legítimos propietarios.

La Brigada de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional de Santiago de Compostela localizó a la pareja durante la madrugada del 28 de junio a bordo de uno de los vehículos denunciados como sustraídos. Una vez concluidas las gestiones documentales, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de la capital gallega.

Medidas Preventivas

La Policía Nacional recomienda adoptar, dentro de lo posible, las siguientes medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de delitos: