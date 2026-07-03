Alerta roja en Santiago de Compostela por calor: recomendaciones para hacer frente a los 35 grados

Nueva ola de calor en Galicia. Las temperaturas subirán considerablemente durante los próximos días, por lo que la Xunta de Galicia ha decretado alerta roja por episodio de calor en 138 concellos, entre ellos Santiago de Compostela. La previsión es que el aviso se prolongue durante varias jornadas, mientras exista riesgo para la salud.

El Gobierno gallego amplía desde hoy la alerta roja a 138 municipios tras recibir los datos enviados por MeteoSalud y en el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta. Así, el nivel 3 afecta desde este viernes a las zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, interior de A Coruña, interior de Pontevedra, litoral de Pontevedra o Rías Baixas y montaña de Ourense.

Santiago de Compostela y los municipios de su área de influencia están en alerta. Así, el aviso afecta también a concellos como Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Brión, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, Santa Comba, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira o Rois.

La predicción de Meteogalicia indica que la capital gallega podría alcanzar los 35 grados de máxima el domingo. Este viernes, sin embargo, el calor ya se dejará sentir con hasta 31 grados, que subirán hasta los 34 el sábado. Las mínimas serán durante la próxima madrugada de 17, mientras que el termómetro no bajará de los 19 grados durante la noche del sábado al domingo.

Eventos y actividades deportivas

Una situación que ha obligado a realizar varios cambios de ubicación de eventos previstos para este fin de semana en la capital gallega. Así, la inauguración de los XVI Xogos do Eixo Atlántico se celebrará finalmente el 5 de julio en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro a partir de las 18:30 horas.

La Asociación Galega de Fútbol Gaélico, por su parte, ha informado de que la Celtic Cup Sub-17 (que iba a tener lugar en Santiago) se celebrará en el Concello de Xove, al que ha agradecido su "extraordinaria disposición, colaboración y rapidez" para cambiar la sede en apenas 24 horas.

La Xunta, por otro lado, ha decretado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas de hoy.

¿Qué recomendaciones hay que tener en cuenta?

La exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, así como síncopes, deshidratación, insolación y golpes de calor. La mayor parte de las enfermedades asociadas al calor son consecuencia más o menos grave de un fallo en el sistema de termorregulación.

El calor excesivo puede alterar las funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar sus variaciones de temperatura, que si es muy elevada produce pérdida de líquidos y de electrolitos necesarios para el funcionamiento normal de los órganos. Una situación que afecta especialmente a personas con determinadas enfermedades crónicas, en tratamiento o con discapacidad.

La Xunta señala a este respecto que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son los ciudadanos mayores de 65 años y menores de 4, así como las personas que padecen patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad de parkinson, enfermedad de Alzheimer o patologías similares y enfermedades psiquiátricas.

También afecta a los ciudadanos que tomen medicamentos con efecto anticolinérgico o diuréticos, así como a aquellos que consuman mucho alcohol. Están en riesgo especial las personas mayores que viven solas, las que residen en viviendas mal acondicionadas, las que tienen exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas o las que pasan varias horas en exteriores.

El Gobierno gallego ha dado a conocer varias recomendaciones que hay que tener en cuenta desde este viernes y mientras dure el episodio de altas temperaturas. Son las siguientes:

Beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos

Evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las azucaradas

Aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas

Evitar comidas copiosas

Comer menos cantidad y más veces al día

Mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar las medidas higiénicas

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, así como sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. También se debe usar calzado fresco, cómodo y que transpire

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra

Utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda

Durante el día, bajar las persianas y abrir las ventanas por la noche para ventilar

Evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física

Cuando se estacione el coche, no dejar en el interior niños ni ancianos con las ventanas cerradas

Si alguien sufre agotamiento o un golpe de calor, se recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061. Es conveniente, además, hacerles un seguimiento especial a las personas que vivan sola para comprobar que siguen las medidas recomendadas y que su estado de salud es el habitual.