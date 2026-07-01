Buscan a un vecino desaparecido desde este martes en Mesía (A Coruña)

Familiares y allegados buscan a un vecino desaparecido desde la tarde de este martes en la parroquia de Castro, en el municipio coruñés de Mesía.

El hombre, conocido como Suso o "Xiau", fue visto por última vez durante la tarde y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Según el aviso difundido por la familia, en el momento de su desaparición vestía una camisa de cuadros, pantalón azul y zapatillas negras. Además, indican que actualmente está "más delgado que en la fotografía" utilizada para facilitar su identificación.

Los familiares solicitan la colaboración ciudadana y piden que cualquier persona que crea haberlo visto o pueda aportar información se ponga en contacto con ellos a través del teléfono 699 357 998 o avise a la Guardia Civil.

Aunque desapareció en el municipio de Mesía, la familia señala que podría encontrarse en cualquier otro punto, por lo que pide la máxima difusión del aviso.