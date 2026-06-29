Personal del SAF en Santiago exige cobrar la paga extra de verano: "Es un golpe muy duro"

El personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago de Compostela se concentra este lunes desde las 07:00 horas frente al Pazo de Raxoi para exigir el pago de la paga extra de verano. Lo hacen después de que la UTE SIAD24-Asistenzia no diese soluciones la semana pasada a los problemas económicos que atraviesa y a la espera de una nueva reunión a tres bandas con el concello el jueves de esta semana.

La firma comunicó la semana pasada que tenía dificultades puntuales y que no podía hacer frente al pago de la paga extra de verano, aunque no se negó a abonarla. La adjudicataria del servicio presentó la documentación que "debería acreditar esta situación", aunque el comité está pendiente de revisarla para corroborarlo, según señala el secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat, Ricardo Santos.

"CCOO, cuando se sacó la licitación con los pliegos administrativos, económicos y técnicos, los impugnó. El estudio salió con un estudio económico deficiente de 150.000 euros, porque los costes no cubrían al 100%", señala Santos, que añade sin embargo que la empresa se presentó voluntariamente para prestar el servicio.

CCOO, CIG y UGT convocaron una vigilia frente al Pazo de Raxoi que comenzó a las 07:00 horas de este lunes y se prolongará hasta las 22:00 horas. El objetivo es visibilizar el malestar y la preocupación de las trabajadoras, que podrán pasar a lo largo de todo el día para participar y exigir el pago de este dinero que deberían haber recibido el pasado día 15.

"La plantilla está en una situación muy difícil, sabemos que es un sector feminizado y precarizado, son jornadas parciales. Esto supone que los ingresos que tienen para la unidad familiar están mermados, por lo que perder una paga extra supone un golpe muy duro en una época que coincide con la parada del colegio. Muchas son madres, se les ha roto el verano", lamenta Ricardo Santos.

Esta situación afecta tanto a las trabajadoras como a los usuarios en un momento en el que muchas de las empleadas del SAF tienen vacaciones. Y es que la situación que atraviesa Santiago hace que no sea atractivo para las personas que optan a trabajar en el sector en la ciudad o su área, que priorizan opciones más estables, según fuentes sindicales.

"Sabemos que esto es una medida de presión contra el ayuntamiento para que les den más dinero. Lo que pasa es que no nos pueden usar a nosotros de rehén siempre, a las trabajadoras", señaló por su parte la presidenta del Comité de Empresa del SAF de Santiago, Esther Goris, apuntando que "nunca se dio en Santiago que se dejase de pagar una mensualidad".

Los representantes sindicales se reunirán en las próximas horas para evaluar la situación. El personal, indica la CIG, exige garantías de cobrar los salarios puntualmente, ya que temen no hacerlo este mes. La CIG-Servizos, de hecho, no descarta convocar una huelga indefinida y reclama la municipalización del servicio.

Una nueva licitación

La tenienta de alcaldesa, María Rozas, ha mostrado este lunes el apoyo del Ejecutivo local a las reivindicaciones de los trabajadores, señalando que la empresa mostró hace unas dos semanas su voluntad de proceder al pago de la paga extra, que no podía asumir en ese momento "por un problema de liquidez transitorio".

"Queremos recordar que ese problema de liquidez non se debe a relación contractual co Concello de Santiago. O Concello de Santiago sí que cumpre coas obrigas que ten coa empresa. As faturas están pagadas, estamos o día", señaló la también concejala de Dereitos Sociais.

Rozas indicó que la firma tiene la obligación de cumplir su contrato tanto en cuanto a los servicios de los usuarios como en cuanto a los salarios, por lo que el concello mantendrá una reunión a tres bandas con el personal y la empresa para abordar la situación.

"O SAF é un servicio prioritario no que incrementamos un 73% o seu orzamento, pasando de tres millóns a 6,3. Esiximos, por tanto, que se cumpran as condicións asinadas no contrato, e senón teremos que tomar medidas legais recollidas nos pregos", advirtió la edil de Dereitos Sociais, que recordó que prevén sacar a licitación un nuevo contrato en breve.