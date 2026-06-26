Ocho heridos en un accidente con un camión, una furgoneta y un turismo en Santiago

Ocho personas resultaron heridas este viernes en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un camión, una furgoneta y un turismo en la AP-9, a su paso por Santiago de Compostela.

Según informó el 112 Galicia, el siniestro se produjo en torno a las 14:30 horas en el kilómetro 72 de la autopista. Fueron varios particulares quienes alertaron al servicio de emergencias de la colisión múltiple.

Como consecuencia del accidente, las ocho personas heridas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Rosaleda para recibir asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, los Bomberos de Santiago de Compostela, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y Protección Civil. Además, el 112 también movilizó al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), por si fuese necesaria su actuación.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos ni sobre las causas que provocaron el accidente.