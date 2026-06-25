La seguridad en Santiago de Compostela centra el pleno: "Es un problema dramático"

La seguridad en Santiago de Compostela ha centrado el pleno municipal, donde se han aprobado dos proposiciones del PP y del concejal no adscrito Gonzalo Muíños Sánchez para exigir una respuesta al problema existente en la ciudad. El último debate en esta materia, además, terminó con una pequeña disputa entre la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el portavoz del PP, Borja Verea.

Las proposiciones "Resposta urxente aos problemas de conflictividade en Santiago e impulsar un pacto local pola convivencia" de Gonzalo Muíños y "Elaboración dun Plan municipal de seguridade e convivencia en Santiago de Compostela ante as situacións de inseguridade que sofren diferentes zonas da cidade" defendida por Verea, fueron debatidas y aprobadas esta mañana.

Ambas siguieron a la intervención de un representante de la Plataforma Santa Marta Segura, que ha convocado para este jueves a las 20:00 horas una manifestación en la plaza Pascual Veiga para exigir que se tomen medidas ante las últimas muertes por sobredosis ocurridas en el barrio, en el que llevan tiempo denunciando un incremento de puntos de venta de droga y presencia de personas drogodependientes.

"La situación que estamos viviendo en la ciudad y en el barrio de Santa Marta es especialmente grave y todos tenemos que poner nuestro grano de arena para solucionar el problema", aseguró el vecino, que explicó que los vecinos están "hartos" de escuchar palabras que no llevan a medidas visibles que puedan acabar "con esta verdadera lacra".

El representante de la Plataforma Santa Marta señaló que este problema viene de años atrás, ya que hay algunas viviendas en el barrio en las que hace años que se vende droga: "Es un problema dramático, no se le puede llamar de otra forma a que en una vivienda plenamente identificada desde hace décadas se venda muerte y destrucción".

Los vecinos de Santa Marta defienden que este es "un problema de ciudad", ya que hay personas drogodependientes de todo Santiago que van al barrio a comprar sustancias estupefacientes. Así, exigen mayor presencia policial para que "mengue" este problema y denuncian que, en tres semanas, dos personas drogodependientes han perdido la vida en esta zona.

Las medidas que proponen los vecinos pasan por más presencia policial y actuaciones más contundentes ante los delitos, así como la creación de un plan local destinado a ayudar a las personas drogodependientes a "salir de la droga" y la actuación diaria de la Policía Local en los puntos en los que se comercializan estas sustancias.

Apoyo a incrementar la seguridad

El pleno de Santiago ha secundado dos propuestas para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad. La alcaldesa señaló que este problema "que afecta a moitos máis lugares e territorios" tiene algún elemento de repunte en cuanto al consumo de drogas, por lo que es preciso actuar de forma integral.

"Imos continuar traballando, en colaboración coas administracións e corpos policiais", indicó Sanmartín, que apuesta por un abordaje integral de la situación y que reivindicó que "Santiago é un bo concello e unha boa cidade para vivir".

El portavoz del PP fue el más duro durante las intervenciones del pleno, exigiéndole al Gobierno local "que actúe", pasando "de las palabras a los hechos". Así, Verea defiende que se elabore "una estrategia firme" de seguridad para Santiago: "Los problemas de seguridad y convivencia no aparecen de un día para otro, crecen en las calles, en los barrios... Los peor que puede hacer un gobierno es mirar para otro lado".

Verea señaló, además, que lo que ocurre en la ciudad se refleja en datos oficiales, al convertirse Santiago en la urbe gallega con mayor ratio de delito por habitante, al llevar siete años seguidos incrementando su criminalidad. Así, exigió más presencia policial con carácter preventivo y para transmitir tranquilidad a los vecinos.

Xan Duro (Compostela Aberta) indicó en respuesta a Verea que una cosa son los datos y otra las percepciones. "Nunca negamos la existencia de este problema, la diferencia es la dimensión y a quién culpamos. Nunca miramos hacia otro lado. Hay interés en generar alarmismo, es el modus operandi del PP en todo lo que tiene que ver con la seguridad", indicó el concejal de Seguridad Cidadana.

El edil añadió que del 2024 al 2025 la criminalidad creció poco más de un 1%, al cometerse 13 delitos más, antes de dirigirse a Verea para preguntarle si realmente cree que esto es "una escalada peligrosa". "Está jugando a generar más alarma mezclando tipologías de delitos", añadió Duro, que señaló que en el primer trimestre de 2026 la criminalidad bajó más en Santiago que en ninguna otra ciudad.

Gonzalo Muíños, por su parte, señaló que la propuesta del PP es una "versión más light" del pacto propuesto por los concejales no adscritos, que participaban por primera vez en un pleno tras anunciar que concurrirán a las elecciones 2027 con su propia candidatura. "(El PP) exige soluciones al Gobierno local, como si el resto de la corporación no estuviésemos aquí para colaborar" indicó Muíños.

El edil señaló, además, que hablar de que la situación ha escalado no es algo productivo y pidió huir del relato sensacionalista. "Lo que vemos es que existe un problema que está yendo lejos y que requiere una respuesta transversal", añadió Muíños, ante lo que inquirió a Sanmartín cada cuánto se reúne con representantes policiales, tras lo que la regidora señaló que mantiene contactos semanales a este respecto.

Gumersindo Linarte, por su parte, defendió que los ciudadanos que viven en su entorno situaciones de delitos o peleas están "absolutamente legitimadas" a tener una sensación de inseguridad: "La cuestión es cuál es la respuesta que se le da a esa percepción: si se alimenta o si se trata de contrastar con datos para mantenerla de forma que no desborde los ámbitos de la convivencia".

El socialista añadió que en el Concello da Coruña existe una mesa de seguridad que se encarga de velar porque el plan municipal de seguridad se cumpla. En este órgano, añadió Linarte, "el interés político queda más diluido", por lo que propuso que se cree uno en Santiago.

Interrupciones entre Sanmartín y Verea

El debate continuó con Verea agradeciendo "que por fin se diga que tenemos un problema con la seguridad y al convivencia en Santiago", antes de preguntar si son "alarmistas" los vecinos del Ensanche, Meixonfrío, Santa Marta o el Casco Histórico, así como los "comerciantes asustados" o las "personas mayores que dejaron de pasar por determinados sitios".

El portavoz municipal del PP insistió en pedir más presencia policial ("notable, firme y contundente", así como más cámaras de vigilancia y mayor diálogo con los vecinos. A esto, Xan Duro replicó que todavía espera a que Verea le explique su propuesta para incrementar en 100 los efectivos policiales en la ciudad, al mismo tiempo que defendió el trabajo de los cuerpos de seguridad.

Linarte pidió entonces que se evitasen debates que terminan en "peleas partidistas donde los datos se manejan al antojo de cada parte": "Así no podemos llegar a un planteamiento que le sea útil a la ciudadanía para resolver el problema, que es una realidad, sea percibida o constatable en datos". Unas palabras a las que siguió un pequeño rifirrafe entre Verea y Sanmartín.

Y es que el portavoz municipal del PP señaló que los concejales son "irresponsables" por enviar a la alcaldesa a una rueda de prensa a decir que "por culpa de la tasa de reposición no se pueden contratar más policías locales": "La tasa de reposición es acumulable, y por supuesto que se pueden contratar más policías locales, como hacen en otras ciudades. Pido que se deje de mentir, es una decisión política".

Una acusación que enfadó a Sanmartín, que replicó que su Gobierno sí sabe que esta tasa de reposición se puede superar, pero no hasta el punto que pide el PP: "Por suposto que se pode superar e superámola, pero non se poden contratar os que queremos". Verea aprovechó el momento para abrir el micrófono y exigirle a la alcaldesa que recuperase intervenciones anteriores.

Un acto ante lo que la regidora replicó al concejal del PP que no tenía la palabra. "Está intentando provocar, o que non pode facer é encender o micrófono e poñerse a falar. Respete as normas, Xa fixo bastante deixando caer que foi a entrada deste Goberno o que fixo que aumentase a criminalidade. É o que fan en todos os sitios nos que non goberna o PP, incrementar a tensión, as falsidades e as mentiras".

El debate terminaba de esta forma, con la proposición del PP (la segunda en materia de seguridad) aprobada con los votos a favor del propio partido, el PSOE y los concejales no adscritos. Compostela Aberta y BNG se abstuvieron.