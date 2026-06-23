Santiago de Compostela adjudicará a Monbus el nuevo contrato de transporte urbano

Santiago de Compostela adjudicará a Monbus el contrato de transporte urbano. La mesa de contratación propuso ayer lunes como empresa adjudicataria a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Alcalabus, Castromil y Autobuses Urbanos de Lugo, del grupo Monbus.

Esta propuesta se llevará ahora a una Xunta de Goberno Local del mes de julio, en la que previsiblemente recibirá el visto bueno. En todo caso, la empresa deberá entregar antes la documentación requerida, que será revisada por una nueva mesa de contratación.

Así lo ha explicado este martes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha celebrado los avances en el contrato de transporte urbano. "Os autobuses van por bo camiño", señaló la regidora durante la presentación de los XVI Xogos do Eixo Atlántico.

El acta de la mesa de contratación indica que la entidad lucense recibió un total de 89,15 puntos; seguida de los 82,84 puntos que alcanzó la Ute Stellae Urbano Santiago; los 60,50 puntos de la Empresa Martín SA; los 41,36 de Viguesa de Transportes SL, y los 38,88 de Transportes Rober SAU.

La compañía es, de esta forma, la mejor valorada en el concurso abierto en diciembre del 2025 para adjudicar el nuevo servicio. Monbus dispone ahora con un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación y abonar la fianza, tasas y timbres municipales correspondientes.

¿Cómo es el nuevo contrato?

La Xunta de Goberno de Santiago aprobó el 22 de diciembre de 2025 el inicio de licitación del servicio de transporte colectivo urbano, un contrato que tendrá una duración de 13 años y un presupuesto base de más de 128.5 millones de euros.

El transporte urbano salió a licitación como un contrato mixto de servicios y obras, y no como una concesión como acontecía anteriormente. Esto es así porque no existe riesgo operacional para el contratista, que tiene garantizada una retribución mínima para la cobertura de gastos y la recuperación de inversión a través de la ayuda municipal prevista para mantener unas tarifas accesibles.

La empresa, además, tendrá que encargarse de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra necesaria para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de una infraestructura de recarga para los buses eléctricos y de una instalación de sistema de suministro de gas natural comprimido para los vehículos que utilicen este combustible.

¿Qué servicios incluye el contrato?

Una de las principales novedades en cuanto a los servicios es la denominada línea 'Transantiago', que irá desde el límite de Santiago con O Milladoiro hasta el límite de Santiago con Sigüeiro, con una frecuencia de 30 minutos, y las líneas alimentadoras del rural.

Serán un total de tres: la primera cubrirá los lugares de Barciela, Busto, Nemenzo, Berdía, Marzo de Abaixo, Son, A Gracia y Bálsoma; la segunda irá por Santa Cristina de Fecha, Lamascal, San Xoán de Fecha, Brins y Pardaces; y la tercera le dará servicio a las parroquias de Marrozos y O Eixo.

Las personas usuarias de estas líneas tendrán derecho a dos transbordos gratuitos para poder completar sus viajes desde las parroquias hasta el centro urbano.

La línea lanzadera con el aeropuerto se mantiene con frecuencias de 30 minutos desde las 07:00 hasta las 0:30 horas, y se reforzará el servicio a los polígonos industriales, ampliando los horarios de estas líneas entre las 07:00 y las 23:00 horas.

El contrato, además, establece la introducción del bus nocturno de miércoles a sábado, con servicio desde las 23:00 hasta las 5:00 horas en dos líneas circulares que cubren el trayecto Fontiñas, Hospitales, Campus Sur, Vite y Campus Norte.

Renovación de la flota

La nueva licitación establece que la empresa adjudicataria deberá suministrar 67 autobuses para prestar el servicio, frente a los 43 con los que se cuenta en la actualidad. De ellos, 18 serán eléctricos y el resto con motor de gas natural comprimido.

Serán vehículos de entre 12 y 15 metros, en función de las necesidades específicas de cada línea, con dos excepciones: habrá tres autobuses eléctricos de entre 8 y 10 metros para la línea C3 (Concheiros-San Pedro - Almáciga - Galeras - Quiroga Palacios) y cinco vehículos a gas de entre 10 y 11 metros, para la línea 7 (Valle Inclán - Sar - Aríns, con prolongación a Angrois y Fornás) y para las líneas alimentadoras del rural.

Los autobuses serán de piso bajo para garantizar la accesibilidad, y los vehículos destinados a la línea del aeropuerto deberán estar provistos de portabultos.

La empresa adjudicataria tendrá un plazo de 12 meses para suministrar los vehículos definitivos con los que prestará el servicio.

Tarifas accesibles

Uno de los objetivos de la nueva licitación es mantener unas tarifas accesibles en el transporte urbano. Para evitar el encarecimiento de los billetes, el Concello de Santiago ayudará anualmente al servicio con más de ocho millones de euros.

El precio estimado del billete ordinario será de 1,40 euros; y el del billete escolar queda en 0,56 euros. Con el bono ordinario, la modalidad más utilizada, el precio del viaje será de 0,63 euros, 3 céntimos más que en la actualidad.

El bono mensual, que da derecho a viajes ilimitados durante 30 días, quedaría en 35 euros. En cuanto al bono pensionista, se mantiene la previsión de la licitación aprobada en el pasado mandato, de manera que habrá 100 viajes gratuitos al año, y a partir de ahí el precio del billete será de 0,5 euros.

La tarifa específica para la línea de bus al aeropuerto, en este caso no bonificada, será de 6 euros para el billete de ida y de 10 euros para el billete de ida y vuelta.

La empresa deberá garantizar diferentes medios de pago, además del pago en metálico: cartones inteligentes que podrán ser nominales o recargables o anónimas de prepago; cartones de transporte metropolitano compatibles con los sistemas homologados por la Xunta; y dispositivos electrónicos que permitan el pago con el móvil o con tarjeta.