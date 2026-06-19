Las obras de García Lorca, en Santiago, se retomarán en septiembre: la empresa alega falta de personal

Las obras de la calle García Lorca de Santiago de Compostela siguen siendo un quebradero de cabeza para los vecinos. Los trabajos, que se deberían haber retomado el pasado mes de abril, siguen paralizados y la previsión es que comiencen una vez pasado el verano, en septiembre. La empresa adjudicataria justifica el retraso en la falta de personal.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ofreció este viernes una rueda de prensa en la que confirmó que el pasado miércoles el concejal de Obras, Xesús Domínguez, acompañado de los responsables técnicos municipales, la dirección externa y la propia empresa, se reunió con los vecinos afectados para explicarles cómo está la situación.

La regidora concretó que la empresa no retomó los trabajos una vez desbloqueada la situación generada por la aparición de una tubería de fibrocemento que no estaba en los planos y que está en sus manos terminar con esta parálisis. El PP de Santiago, por su parte, ha pedido al Gobierno local que asuma responsabilidades por la "nefasta gestión" con estos trabajos.

La cronología

Sanmartín recordó que los trabajos, que comenzaron en verano de 2025, tuvieron que ser paralizados al descubrirse una tubería de fibrocemento del sistema de iluminación pública que no estaba documentada. La normativa exige una modificación del contrato, ante lo que la empresa presentó alegaciones que fueron rechazadas porque había informes técnicos.

La regidora señaló posteriormente a preguntas de los medios que las alegaciones presentadas por la empresa respondían a su intención de alargar los plazos para no empezar la obra lo antes posible, que era lo que se exigía desde el Ejecutivo municipal.

El proceso, de esta forma, se dilató en el tiempo hasta que, el pasado 20 de abril, se levantó la suspensión a falta de que la empresa presentase los documentos sobre seguridad, plan de obra y autorización para el tratamiento de residuos tóxicos. El concello se reunió con la firma el 4 de mayo, dándole de plazo hasta el día 18 para que comenzase los trabajos, algo que no ocurrió.

Ambos decidieron establecer el 25 de mayo como fecha para firmar el acta de inicio, con el objetivo de que las obras se retomasen el 1 de junio, jornada en la que el ayuntamiento comprobó que los trabajos no habían comenzado. La empresa alega falta de personal, pero el concello esgrime, contrato en mano, que las obras deben estar terminadas el 22 de abril de 2027.

Sanmartín explicó que actualmente el Gobierno local está comprobando si el plan de obra presentado garantiza que los trabajos estén finalizados para la fecha establecida y, en todo caso, penalizará a la empresa si los informes acreditan que se produce algún incumplimiento. Esto podría llevar incluso a la rescisión del contrato, aunque la idea del concello "é que non haxa que chegar aí".

"Compartimos a indignación da veciñanza ante esta situación. Está en mans da empresa rematar con esta parálise, cumprir co contrato. Na reunión veciñal explicaron que os seus plans son os de activar a obra en setembro. Nós temos unha preocupación importante, seguiremos estando enriba para que a obra se execute en prazo e non imos dubidar en acudir a todos os procedementos que legalmente estén á nosa man para logralo", añadió la regidora.

Preguntada sobre si la compañía adjudicataria ha planteado en algún momento su renuncia a la obra, Sanmartín negó que fuese así: "O que me transmiten as personas responsables da empresa é que queren facer a obra e que lles da tempo para rematar no prazo de execución, entendo que un reforzo de persoal extraordinario a partir do mes de setembro vai facer que iso poida ser una realidade".

El PP exige responsabilidades

El concejal del PP de Santiago, Adrián Villa, calificó por su parte como "totalmente inadmisible" la situación con las obras de la calle García Lorca y exigió que el Gobierno local asuma responsabilidades de una "gestión nefasta". El edil indicó durante una rueda de prensa que los trabajos deberían estar finalizados el próximo mes de septiembre, pero las paralizaciones retrasarán la fecha al no retomarse hasta septiembre.

"Esto evidencia el fracaso en la planificación y seguimiento de una obra que afecta directamente a la vida diaria de la vecindad, porque estamos ante otra gestión nefasta del gobierno nacionalista que no puede quedar sin consecuencias políticas", esgrimió Villa, que señaló que la actuación no estará terminada hasta diciembre de 2027 si no se producen nuevos atrasos.

El edil del PP de Santiago añadió que esto supondría "dos años completos de molestias para los residentes de la zona": "Durante todo este tiempo, las vecinas y vecinos tendrán que convivir con calles levantadas, dificultades de acceso e importantes problemas de movilidad y accesibilidad".

Alba de Compostela 2026

El Consello Asesor de Condecoración, por otro lado, ha aprobado por unanimidad los cuatro nombres que propone para las distinciones Alba de Compostela 2026. La alcaldesa señaló que la decisión, que será llevada al pleno este mes de junio, establece que los premiados sean: