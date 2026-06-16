Adif iniciará este verano las obras del nuevo aparcamiento de la estación de Santiago

Adif Alta Velocidad iniciará este verano la construcción del nuevo aparcamiento de la estación intermodal de Santiago de Compostela-Daniel Castelao, una actuación que permitirá ampliar la capacidad de estacionamiento y mejorar los accesos al recinto ferroviario.

El proyecto ya cuenta con la aprobación de su modificado, un paso que permite avanzar en la ejecución de las obras. Los primeros trabajos estarán centrados en las cimentaciones del futuro edificio, una actuación que se desarrollará de forma coordinada con la fase final de las obras de la nueva marquesina de la estación.

Según las previsiones de Adif AV, la actividad constructiva irá ganando intensidad a medida que avance el verano. Antes de ello se ejecutarán diversas actuaciones vinculadas a las instalaciones del complejo, entre ellas los sistemas de drenaje y la red de protección contra incendios, además del inicio de parte de las cimentaciones.

Más capacidad y nuevos servicios

El nuevo aparcamiento tendrá una superficie total de 21.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y dos alturas. La infraestructura permitirá incrementar de forma significativa el número de plazas disponibles y mejorar la funcionalidad del conjunto de la estación.

La actuación cuenta con una inversión de 9,9 millones de euros e incluirá mejoras en los accesos y en las instalaciones, así como la incorporación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Además, el proyecto contempla la aplicación de medidas de eficiencia energética y el uso de metodología BIM (Building Information Modeling), una herramienta digital que facilita tanto la gestión como el mantenimiento de las infraestructuras.

La construcción del nuevo aparcamiento forma parte de las actuaciones impulsadas por Adif para reforzar los servicios y equipamientos de la estación compostelana, uno de los principales nodos ferroviarios de Galicia.