Desactivada la Situación 2 en el incendio de Padrón (A Coruña), ya estabilizado

La Consellería de Medio Rural ha desactivado la Situación 2 en el incendio forestal de Padrón, que permanecía activa el sábado por la tarde debido a la proximidad de las llamas a los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas. El fuego, además, quedó estabilizado a las 10:56 horas de este lunes.

El incendio de Padrón comenzó a las 16:01 horas del viernes en la parroquia de Herbón y afecta, según las últimas estimaciones, a una superficie de 350 hectáreas. Las altas temperaturas alcanzadas sobre todo el viernes y el sábado dificultaron la extinción de las llamas, en cuyas labores participaron medios de diferentes administraciones.

Así, de forma acumulada, la Xunta informa de que se han movilizado siete técnicos, 70 agentes, 102 brigadas, 73 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su parte, colabora con dos aviones anfibios y un helicóptero integrados en las labores de control y extinción. El Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Padrón también trabaja en las tareas de extinción.

Cuarto día

El fuego comenzó el pasado viernes, una jornada en la que los termómetros superaron los 30 grados. Las llamas se propagaron de Herbón amenazando a los núcleos de Cruxeiras, aunque no fue preciso decretar la Situación 2 hasta el sábado por la tarde.

La evolución favorable del incendio permitió el domingo que los vecinos de las viviendas que habían sido desalojadas de forma preventiva pudiesen regresar a sus casas durante la noche. Este lunes por la mañana, Medio Rural ha confirmado la desactivación de la Situación 2.

"Durante la noche mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo realizado por los equipos de extinción, han permitido que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal", explicó ayer el alcalde de Padrón, Anxo Rei.

Los equipos de extinción siguen en la zona trabajando para apagar el incendio.

Avisos

Los ciudadanos que detecten algún fuego forestal pueden avisar en el teléfono gratuito 085, así como contactar con el 900 815 085 para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria.

Medio Rural tiene toda la información actualizada sobre incendios forestales que alcanzan las 20 hectáreas en la cuenta de X @incendios085.