Dos peregrinas heridas de gravedad tras ser atropelladas en Santiago
El suceso ocurrió a las 9:00 horas en la avenida Rosalía de Castro cuando un vehículo se salió de la vía y alcanzó a las dos peregrinas, entre ellas una menor de edad, que caminaban por la zona. El conductor, un hombre de 83 años, también resultó herido
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Esta mañana dos peregrinas han resultado heridas de gravedad tras ser atropelladas en Santiago de Compostela. Los hechos ocurrieron sobre las 9:00 horas entre el cruce de la avenida Rosalía de Castro y la rúa da Rapa da Folla.
Muchas de las personas que alertaron al 112 Galicia señalaron que el vehículo se salió de la vía y alcanzó a las dos peregrinas que caminaban por la zona.
Como consecuencia del impacto, las personas atropelladas, entre ellas una menor, sufrieron diversas lesiones graves, por lo que fueron evacuadas al Hospital Clínico de Santiago. También el conductor del turismo, un hombre de 83 años, resultó herido y fue trasladado por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia al mismo centro.
Además, desde el 112 Galicia se solicitó la colaboración de los agentes de la Policía Local, que están recogiendo la información relativa de este suceso.