Un proyecto europeo logra eliminar el 90% de los contaminantes en escorrentías urbanas de Santiago

Un proyecto europeo liderado desde Galicia ha permitido eliminar hasta un 90% de determinados contaminantes de las escorrentías urbanas de Santiago de Compostela antes de que llegase a los cauces naturales. De esta forma, el agua de la lluvia que arrastra residuos y partículas contaminantes a su paso por las calles y zonas industriales llegaba mucho más limpia a su punto final.

Waterun, coordinado por el Centro Tecnológico Aimen, ha desarrollado soluciones innovadoras para prevenir y mitigar la contaminación del agua de lluvia en entornos urbanos. El proyecto impulsó sistemas de drenaje sostenible y soluciones basadas en la naturaleza, adaptadas al entorno urbano en los polígonos de A Sionlla y Tambre. Estas medidas contribuyen además a evitar que las sustancias contaminantes lleguen a los ríos y ecosistemas acuáticos.

Innovación para mejorar la gestión del agua urbana

El proyecto, financiado por Horizonte Europa, busca transformar la gestión de la escorrentía urbana mediante el desarrollo de herramientas de identificación, planificación y control de riesgos, así como nuevos procedimientos de trabajo y buenas prácticas adaptadas a los desafíos ambientales actuales.

La iniciativa ha incorporado procesos de co-creación para adaptar las soluciones a los distintos territorios. En estos procesos han participado administraciones públicas como Augas de Galicia, miembros de Sanidade Ambiental y del Concello de Santiago, además de entidades gestoras del agua, comunidad científica, urbanistas y representantes de la ciudadanía.

"Waterun representa un paso importante hacia una nueva forma de gestionar el agua en las ciudades. El proyecto ha permitido validar herramientas y metodologías innovadoras en entornos urbanos reales y demostrar que las soluciones basadas en la naturaleza pueden tener un impacto directo en la mejora de la calidad del agua y la resiliencia urbana en Galicia", señala la coordinadora técnica del proyecto, Luz Herrero.

Tres casos de estudio internacionales

Las actuaciones realizadas en Santiago forman parte de uno de los tres casos de estudio seleccionados dentro del proyecto Waterun, junto a Aarhus (Dinamarca) y Ammán (Jordania). Los tres emplazamientos fueron elegidos por sus características climáticas, urbanísticas y niveles de implantación de medidas para mejorar la calidad del agua en zonas urbanas, permitiendo validar la metodología en distintos contextos internacionales.

Coordinado por Aimen, con sede en O Porriño, Waterun cuenta con la participación de Aarhus University, Office International de l’Eau (OIEAU), Universidade da Coruña, VEOLIA, Seecon International GmbH, Dublin City University, Università Politecnica delle Marche, Technische Universität Berlin, Helmholtz Centre for Environmental Research, Tilia GmbH, WAREG – European Water Regulators, Aarhus Vand A/S y University of Jordan.