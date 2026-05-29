Las obras de reparación de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago arrancan el 1 de junio

La comisaría de la Policía Nacional de Santiago comenzará sus obras de reparación este lunes, 1 de junio, después de que un incendio el pasado 12 de febrero la dejara totalmente inoperativa. Así lo ha anunciado el delegado de Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en una visita al edificio ubicado en la avenida de Rodrigo de Padrón.

"Estamos aquí porque, justamente, el Gobierno cumple con el vecindario de Santiago y con la Policía Nacional" comenzaba su intervención Blanco y destacó la aprobación del trámite de urgencia para la inversión de 1.650.000 millones de euros para el arreglo de la comisaría por parte del Consejo de Ministros. De igual modo, señaló que hoy se ha firmado el acta de reformulación, lo que permite iniciar los trabajos el próximo lunes.

Se trata de una "actuación integral" que permitirá trabajar en varias plantas a la vez. Dará comienzo en la planta -4, donde tuvo lugar el incendio el pasado mes de febrero, e irá desde esta planta hasta la fachada. La obra permitirá sustituir las instalaciones que están deterioradas, el arreglo de la ventilación y el arreglo de toda la infraestructura que se vio afectada por el incendio.

"Estamos ahora en la fase fundamental, que es la reconstrucción, reparación y recuperación de esta comisaría" indicó Pedro Blanco al tiempo que agradecía a la policía de Santiago "por su vocación de servicio" y a la ciudadanía de Santiago por su "paciencia". Asimismo, también tuvo palabras de agradecimiento a la Secretaria de Estado de Seguridad y al Ministerio del Interior por la "respuesta inmediata".

El delegado del Gobierno explicó que se tratará de acortar "al máximo posible" los plazos de ejecución de este arreglo integral para que la policía disponga nuevamente de esta infraestructura. Así, apuntó al "Xacobeo del año que viene" para poder "reestrenar" la comisaría.

Comisaría provisional en Santa Marta

Este lunes comenzaba a operar al 100% la sede provisional de la comisaría en el barrio de Santa Marta, en el número 9 de la calle Feliciano Barrera Fernández.

Tanto la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), como el servicio de expedición de DNI y pasaportes y la Oficina de Extranjería se ubican en este edificio que, como es habitual, las citas se podrán solicitar a través de la web www.citapreviadni.es o en el teléfono 060.

Por cuestiones de aforo, el acceso a las instalaciones solo estará permitido con 30 minutos de antelación respecto a la hora de la cita asignada, con el objetivo de facilitar la organización y el correcto funcionamiento del servicio.