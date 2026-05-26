Una vecina de Santiago, investigada por malos tratos y hurtos a residentes en centros de mayores.

Una vecina de Santiago de Compostela de 45 años ha sido investigada por maltratar a personas de avanzada edad y dependientes, a los que también hurtaba. Los ancianos estaban en régimen de internado en varios centro de mayores en los que la mujer trabajaba.

La Guardia Civil del Puesto Principal de O Milladoiro, en Ames, inició la operación Magpie tras una denuncia interpuesta el pasado mes de marzo después de que desapareciesen varias joyas de los residentes. Los agentes comprobaron que la presunta autora era una trabajadora del centro que, además, se encargaba del cuidado directo de personas mayores y grandes dependientes.

Los investigadores de la Guardia Civil averiguaron que varias de las joyas sustraídas habían sido vendidas en fechas recientes en casas de empeño de un municipio limítrofe. La investigada realizaba estas ventas de forma continuada desde 2023 y había obtenido un beneficio económico de más de 12.000 euros, según constataron los agentes al analizar los registros de los establecimientos.

La actividad delictiva coincidía con el desempeño de sus funciones laborales en diferentes centros gerontológicos en los que se habían producido sustracciones similares: tres de ellos en Santiago de Compostela y uno en Teo. Los agentes no descartan la aparición de nuevas denuncias que pudieran afectar a residentes de otros cuatro centros adicionales en los que también prestó sus servicios.

Las víctimas corresponden a un perfil de personas de avanzada edad, en muchos casos con necesidades especiales de protección, un alto grado de dependencia y requerimiento de cuidados especializados.

La investigación permitió determinar que la presunta autora "aprovechaba la intimidad de las labores cotidianas de aseo, alimentación y cuidado para sustraer los efectos de valor". Los agentes también constataron que realizaba un "trato degradante y abusivo" hacia las víctimas en el transcurso de sus tareas diarias, menospreciando su dignidad.

Colaboración de la residencia

La Guardia Civil ha agradecido la implicación y colaboración de la dirección de la residencia donde se interpuso la primera denuncia, que puso todos los medios a su alcance para favorecer que se esclareciese lo ocurrido.

La operación Magpie concluyó con la plena identificación e investigación de la autora, a la que se le atribuyen de forma acreditada un total de siete delitos de hurto y dos delitos de malos tratos.

Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Santiago de Compostela.

La Guardia Civil reitera su compromiso con las personas vulnerables, que el presente caso se articula con el Plan Mayor Seguridad, orientado a la prevención y persecución de cualquier tipología delictiva que amenace el bienestar de nuestros mayores, así como con el principio de transparencia institucional.