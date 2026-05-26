La primera fase de desdoblamiento de la autovía Brión-Noia estará en funcionamiento en 2027 Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, supervisó hoy el avance de las obras de conversión en autovía del corredor Brión-Noia, una actuación estratégica que busca mejorar la conexión entre el área de Santiago y O Barbanza.

Durante la visita a las obras que se están realizando en el primer tramo, el que une Brión y Urdilde (Rois), el titular del Ejecutivo gallego avanzó que la previsión del Gobierno autonómico es que esta nueva vía "pueda abrirse y entrar en funcionamiento durante el 2027".

Esta primera fase supone desdoblar los primeros 4,9 kilómetros de esta vía de altas prestaciones y una inversión de 11,2 millones de euros.

Se ha ejecutado cerca del 10% del total del proyecto, con trabajos centrados fundamentalmente en labores previas como el desbroce, drenajes o movimientos de tierras. La nueva infraestructura será similar a la autovía Santiago - Brión, disponiendo de dos carriles de 3,5 metros de ancho en cada sentido de la circulación.

Rueda destacó que, más allá de las cifras técnicas, lo verdaderamente importante de la obra es el "beneficio directo" que supone para el día a día de las personas y para la mejora de su calidad de vida.

"Las infraestructuras son para mejorar la vida de las personas, no para complicarla" indicó el presidente de la Xunta y aseguró que construir autovías implica "más seguridad vial, más comodidad, más rapidez y más desarrollo".

263 millones para infraestructuras viarias

El titular del Gobierno gallego enmarcó este proyecto en la hoja de ruta de la Xunta en materia de vertebración del territorio, a la que este año se destinan un total de 263 millones de euros para infraestructuras viarias.

De esta manera, Galicia ya supera los 500 kilómetros de red propia de vías de altas prestaciones (VAP), consiguiendo que "ocho de cada diez gallegos, vivan donde vivan, tengan una vía de alta capacidad a menos de 10 o 15 kilómetros de su lugar de residencia".

Rueda repasó otras actuaciones destacadas que el Gobierno autonómico tiene actualmente en marcha o en previsión a lo largo de la geografía gallega, como las recién adjudicadas obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte entre Santa Irene (Vimianzo) y la AC-432 (36 millones de euros); el último tramo de la autovía Lugo-Sarria, entre Nadela y A Pobra de San Xiao, adjudicado hace unos días por 37,7 millones de euros o el segundo tramo de la autovía Santiago - A Estrada, en ejecución.