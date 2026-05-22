La Policía Nacional de Santiago comienza a operar esta tarde en Santa Marta

Tras el incendio sufrido el pasado 12 de febrero en el edificio principal, la Policía Nacional de Santiago ya cuenta con una sede provisional en el barrio de Santa Marta, concretamente en la calle Feliciano Barrera Fernández, en el número 9.

La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) estará operativa desde las 15:00 horas de esta misma tarde para la formalización de denuncias, autorizaciones de viaje para menores y demás trámites habituales. El resto de servicios de atención al público comenzarán a funcionar en la sede a partir de este lunes, 25 de mayo.

De esta manera, el servicio de expedición de DNI y pasaportes se mantendrá durante mañana sábado, 23 de mayo, en las furgonetas VIDOC situadas en la Praza do Obradoiro para las personas con cita previa. Será la última jornada de atención en este dispositivo extraordinario.

Desde este lunes, el servicio se prestará ya en la sede provisional de Santa Marta y las citas se podrán solicitar, como de manera habitual, a través de la web www.citapreviadni.es o en el teléfono 060. La Oficina de Extranjería también iniciará su actividad en la nueva sede desde las 9:00 horas del lunes, exclusivamente con cita previa.

Por cuestiones de aforo, el acceso a las instalaciones solo estará permitido con 30 minutos de antelación respecto a la hora de la cita asignada, con el objetivo de facilitar la organización y el correcto funcionamiento del servicio.

Preparada para ofrecer "un servicio de calidad"

Esta mañana, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, asistió a la inauguración de la sede provisional acompañado por el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el jefe superior de la Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco; y la comisaria jefa de la Comisaría de Santiago, Nuria Palacios.

Blanco destacó que la sede está "totalmente preparada para ofrecer un servicio de calidad, porque eso es lo que merecen tanto los vecinos como quien trabaja cada día por su seguridad". Destacó que se ofrecerá un servicio "completo, accesible y preparado", mientras duren las obras de rehabilitación de la comisaría afectada por el incendio.

Durante la visita, el delegado agradeció "la comprensión, paciencia y actitud ejemplar de la ciudadanía compostelana" durante estas semanas, así como "la profesionalidad y vocación de servicio de la Policía Nacional, que mantuvo el servicio sin fisuras pese a las dificultades".

De igual modo, explicó que se cuenta con el "compromiso firme" de la Secretaría de Estado de Seguridad para agilizar al máximo los trabajos y recuperar la actividad ordinaria en la comisaría afectada por el incendio.

"Este Gobierno va a seguir trabajando sin descanso para que Santiago continúe siendo una ciudad segura" indicó, al mismo tiempo que recordó que el Consejo de Ministros aprobaba esta misma semana un contrato de urgencia de 1,6 millones de euros para acometer las obras de reparación y sustitución de la Comisaría afectada por el incendio.