20 entidades rechazan la intervención en las gárgolas de Santiago: "No es un edificio cualquiera"

La Unión de Asociaciones en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural, integrada por 20 entidades comprometidas con la protección, el estudio y la divulgación del patrimonio, ha manifestado su "profunda preocupación" y su "firme rechazo" a la intervención prevista en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos.

La asociación, de la que forma parte la gallega Apatrigal, ha criticado los trabajos promovidos por Turespaña y Paradores, según proyecto del arquitecto Fernando Cobos. Un malestar que han manifestado ante la Dirección Xeral de Patrimonio, a la que han remitido un documento firmado por las 20 entidades de varios lugares de España que forman la Unión.

"El Hostal dos Reis Católicos no es un edificio cualquiera. Se trata de un Bien de Interés Cultural situado en el corazón monumental de la praza do Obradoiro, uno de los espacios patrimoniales más relevantes de Europa, integrado además en el conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco", recoge el comunicado.

La Unión de Asociaciones en Defensa del Patrimonio Natural y Cultural considera que toda actuación en este enclave "exige una extrema prudencia, una sensibilidad excepcional y una reflexión colectiva acorde con la trascendencia histórica, artística, simbólica y espiritual del monumento".

Las asociaciones firmantes, de esta forma, consideran que la intervención propuesta resulta "innecesaria" desde el punto de vista técnico y "profundamente desacertada" desde el punto de vista patrimonial y estético, ya que defienden que existen múltiples soluciones constructivas y tecnológicas para la evacuación de aguas pluviales sin alterar la percepción visual ni el discurso artístico de las gárgolas históricas.

Otras alternativas

La conducción del agua, señalan, puede resolverse mediante sistemas discretos e invisibles integrados en el interior del edificio, evitando incorporar elementos que distorsionen la lectura arquitectónica del documento. "Resulta incomprensible que, en un espacio de tan extraordinaria sensibilidad patrimonial, se pretenda introducir tuberías y piezas metálicas visibles sobre elementos escultóricos de enorme valor histórico y simbólico, anulando el mensaje estético y expresivo concebido por los autores de la obra", defiende la Unión

"Las gárgolas forman parte del lenguaje arquitectónico del edificio; son símbolo, relato e identidad. Su alteración mediante elementos de cobre contemporáneos supone una agresión visual que empobrece la dignidad del conjunto y banaliza la extraordinaria calidad artística del inmueble", continúa el comunicado.

Las asociaciones que firman el documento señalan que una actuación de este tipo "difícilmente" sería autorizada a un particular en un inmueble tradicional o protegido, de ahí que resulte "preocupante" que una intervención promovida desde instituciones públicas "pueda recibir un trato distinto al que se exige a la ciudadanía".

Las entidades firmantes consideran, además, que cualquier intervención contemporánea en la praza do Obradoiro debe partir del respeto absoluto al monumento y la discreción de la arquitectura actual: "El protagonismo debe seguir perteneciendo a la obra histórica. La arquitectura contemporánea no puede competir con la monumentalidad del lugar ni dejar una huella visible basada exclusivamente en la creatividad o voluntad expresiva del arquitecto restaurador".

"El patrimonio cultural no es propiedad intelectual ni campo de experimentación de ningún técnico, administración u organismo concreto. Es un bien colectivo, heredado de generaciones pasadas y transmitido a las futuras", continúa el texto, que señala que las decisiones que afecten a monumentos de esta relevancia "no deberían depender únicamente del criterio de un proyecto técnico ni del informe favorable de la administración competente en materia de patrimonio".

Las asociaciones exigen, además, que este tipo de actuaciones cuenten con procesos de participación, transparencia y debate público, incorporando la opinión de asociaciones especializadas, historiadores, historiadores, del arte, restauradores, arquitectos, entidades culturales y ciudadanía.

"Las asociaciones firmantes apelan a la responsabilidad institucional de Turespaña, Paradores y de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia para reconsiderar esta actuación y abrir un proceso de diálogo que permita buscar soluciones técnicas compatibles con la conservación íntegra y respetuosa del monumento", concluye el texto.