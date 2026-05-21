El Concello de Brión (A Coruña) declara dos días de luto por el fallecimiento de la niña de 2 años

El Concello de Brión ha anunciado este jueves que decreta dos días de luto oficial por el fallecimiento de una niña de dos años.

Los días 21 y 22 de mayo las banderas exteriores del consistorio y de edificios municipales ondearán a media asta.

Además, el gobierno local ha convocado un minuto de silencio en recuerdo de la niña. Será este viernes, 22 de mayo, a las 12:00 horas en la plaza del Concello.

En un comunicado, el Concello traslada su pésame y su apoyo a la familia de la niña y también a sus amistades, poniendo a su disposición todos los recursos municipales que precisen.

La menor falleció en la tarde del miércoles tras sufrir un golpe de calor al pasar horas en un coche.

La investigación apunta a que el padre se olvidó de que la niña estaba en el interior del vehículo. Sobre las 17:00 horas, fue trasladada al Punto de Atención Continuada de Bertamiráns, donde no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago es quien lleva la investigación ahora.