Cortes de tráfico en Santiago el martes: así afectarán las obras de la senda O Milladoiro-Intermodal

Santiago de Compostela tendrá mañana martes cortes de tráfico en el enlace que conecta la autovía AG-56 con la SC-20 y con la AP-9 en sentido entrada ciudad. Las restricciones afectarán a la vía durante toda la jornada debido a los avances en las obras de la senda peatonal y ciclista O Milladoiro-Intermodal.

Los operarios colocarán dos pasarelas, una en el punto kilométrico 1+500 de la nueva senda, dando continuidad a la instalación realizada en marzo, cuando se instaló la primera pasarela en este trecho. Las tres pasarelas, hechas en madera de pino silvestre con tratamiento de protección son idénticas: 32 metros de longitud, 4,6 metros de ancho total y 4 de paso y 22 toneladas de peso.

La restricción de la circulación, al igual que ocurrió cuando se colocó la primera pasarela, es necesaria para instalar estos dos nuevos vanos. Los trabajadores precisan ocupar la zona y adoptar medidas especiales de seguridad durante los trabajos. Las pasarelas llegan ya montadas y se izan con dos grúas para que queden montadas en un solo día.

La previsión inicial, señala la Xunta en un comunicado, es que el tráfico se vea afectado mañana martes de 09:00 a 20:00 horas. El tráfico quedará completamente cortado en el ramal para minimizar la afección. El Gobierno gallego señala que no se registraron incidencias significativas durante los trabajos realizados en marzo.

¿Qué ramales estarán cortados?

Los ramales que permanecerán cerrados mañana martes desde las 09:00 horas hasta las 20:00 son los siguientes:

Ramal 72, salida de la AG-56 e incorporación a la SC-20 en sentido Santiago (punto kilométrico 72+000 a 72+400)

Ramal 70, incorporación a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago (kilómetro 70+000 a 70+400)

Ramal 71, incorporación a la AG-56 desde la SC-20 en sentido Santiago (kilómetro 71+000 a 71+900)

¿Cuáles serán los itinerarios alternativos?

La Xunta señala en su comunicado que durante el tiempo que duren las restricciones se habilitarán itinerarios alternativos para facilitar la movilidad del tráfico. Estas son las opciones: