Padre e hijo, enfrentados en el Compostela-Racing Villabés: "Es raro, pero es muy bonito"

El Compos inicia su camino para volver a Segunda Federación. Tras quedarse a las puertas del ascenso directo por la victoria del Arosa, el conjunto compostelano dará inicio al playoff de ascenso este enfrentándose a las semifinales contra el Racing Villalbés. El partido de ida será en A Magdalena, mientras que la vuelta se jugará en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

Unos encuentros llenos de intensidad, emoción, algún que otro nervio, y para algunos se tratará de un partido especial. La semifinal enfrentará a padre e hijo: al jugador del Compos -y villalbés-, Quico González, contra su padre, Paco González, delegado del primer equipo lucense. Villalbés de nacimiento, Quico cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español y gallego, una experiencia que también le llevó a jugar en el Racing Villalbés en Segunda RFEF, jugando 34 partidos, todos como titular, y con dos goles anotados durante la temporada.

En esa ocasión coincidió con su padre en el banquillo y viajando con el equipo, una situación que era "más rara" que la actual para el jugador quien recuerda que su madre "lo puso como obligatorio para hacer de delegado" a Paco. La semifinal del playoff para él "es raro, pero es muy bonito".

Tanto padre e hijo comentan que no existe ningún pique familiar en casa, "lo vivimos muy bien" comenta Paco, ambos viven separados así que al igual es el factor clave para que no exista una rivalidad fuerte.

"No hemos hablado mucho del partido", dice Quico, "al final cada uno defiende sus colores, él tendrá las ganas de ganar con su Villalbés, pero también las de que su hijo gane para conseguir el objetivo". Un objetivo que casi se da el fin de semana pasado cuando el Arosa iba perdiendo 0-2 contra el Céltiga y que supondría el ascenso directo del Compos.

Sin embargo, el conjunto vilagarciano remontó el partido en donde para el equipo picheleiro "al final no se dio la carambola" comenta Quico quien rememora como dentro del campo se escuchaban a los aficionados compostelanos desplazados los goles del Céltiga. Con la jornada unificada, Paco estaba en A Magdalena en donde "escuchas en el banquillo que el Céltiga va ganando y el Compos también", mientras que el Racing Villabés iba perdiendo.

Con el pitido final, el conjunto lugués obtenía la victoria contra el Lugo por 2-1 y el Compos se quedaba sin ascenso directo. Recuerda Paco como habló con su hijo al finalizar ambos encuentros, en los que "yo estaba contento por el Racing y él quemado por no conseguir el objetivo". "Darle la enhorabuena al Arosa y nosotros a confiar en nosotros, en los playoff, y en conseguir el objetivo que es devolver al Compos donde se merece" señala su hijo, Quico, jugador del Compostela.