Sufre una parada cardíaca en un bus en Santiago y es atendida en el centro de salud del Ensanche

Una mujer sufrió ayer una parada cardíaca mientras viajaba en un bus en Santiago. La víctima fue atendida en el lugar por personal del centro médico Concepción Arenal, según han informado esta tarde fuentes municipales.

El incidente se produjo sobre las 16:30 horas de este martes, cuando el vehículo transitaba por la calle Santiago León de Caracas, cerca de la Estación Intermodal. La mujer sufrió una parada cardíaca y fue asistida por personal del centro médico Concepción Arenal, por donde pasaba el bus en ese momento.

Este no fue el único incidente registrado durante el día de ayer y la madrugada de este miércoles. Dos coches chocaron a las 09:52 horas en la calle Presidente Salvador Allende, sin heridos, mientras que otros dos impactaron en Fonte de San Antonio a las 20:00 horas. Uno de los conductores de este último accidente no tenía ITV ni seguro, por lo que el coche fue inmovilizado.

Los agentes de la Policía Local, además, intervinieron en dos delitos contra la seguridad viaria. Uno de ellos fue a requerimiento de la Policía Nacional, ya que un conductor sin carnet había sido interceptado en la calle Moscova a las 18:20 horas.

Más tarde, a las 21:42 horas, los agentes le realizaron la prueba del alcohol a un conductor, dando resultado positivo. Esta actuación realizada en la calle Amor Ruibal terminó con acta de inmovilización.