El PP de Santiago denuncia impagos al servicio de comedor, que el Gobierno achaca a "motivos técnicos"

Las entidades colaboradoras de los servicios de comedor escolar y actividades extraescolares del Concello de Santiago llevan cinco meses sin cobrar. Así lo ha denunciado este miércoles ante los medios el concejal del PP Borja Rubio, tras lo que el Gobierno local ha explicado que se debe a "motivos técnicos".

Rubio calificó la situación de "auténtica vergüenza social", asegurando que "traspasa la ineficacia política y afecta directamente a las familias y a los niños de la ciudad". El edil acusó a BNG y Compostela Aberta de "jugar" con la alimentación de los más pequeños y la conciliación de las familias.

El ayuntamiento acumula cinco meses (de noviembre a marzo) sin abonar las becas de comedor escolar y de actividades extraescolares. Algunas entidades arrastran deudas de más de 35.000 euros, según los datos del PP, que asegura que la situación las está "asfixiando económicamente".

"Mientras los miembros de este gobierno cobran sus nóminas religiosamente a final de mes, están obligando a las entidades colaboradoras de Santiago a endeudarse para cubrir sus propias negligencias. Las están usando como si fuesen la sucursal bancaria del concello", denunció Rubio.

El concejal del PP también acusó al Ejecutivo local de "hipocresía" por hablar de "escudo social desde los despachos de Raxoi" al mismo tiempo que "dejan tiradas a las entidades". "Que no intenten echarle la culpa a la burocracia. Esto es pura incompetencia y soberbia política", añadió.

Así, recordó la iniciativa del PP aprobada en 2024 para modificar el sistema de pagos y estudiar anticipos a entidades y la reprobación, en abril de 2025, al concejal de Facenda por esta misma problemática, "sin que absolutamente nada cambiase desde entonces".

El Partido Popular llevará una moción al próximo pleno municipal. "Exigimos el pago íntegro, urgente e inmediato de hasta el último céntimo que se les debe a estas entidades. Y exigimos que se cumplan los acuerdos y cambien el modelo de pago de una vez por todas", concluyó Rubio.

"Dificultades técnicas"

El Gobierno local, por su parte, ha lamentado en un comunicado el atraso en el pago de las becas de comedor, señalando que entiende el malestar de las ANPA como principales perjudicadas de la demora: "O Concello está traballando para axilizar o pago na medida do posible, unha vez solventadas as dificultades técnicas que motivaron esta demora".

"O atraso no pago está vinculado á posta en marcha dunha nova aplicación contable no Concello de Santiago e aos problemas rexistrados no proceso de migración de datos desde a aplicación informática anterior", explican fuentes del Ejecutivo municipal.

Las mismas fuentes niegan que el atraso se deba a motivos técnicos o a cuestiones políticas, "como traslada el Partido Popular".

"O que sí responde á vontade política do Goberno é a aposta contundente que se vén facendo polo incremento das bolsas de comedor escolar, actividades extraescolares e material escolar", indican en el comunicado, en el que señalan que destina 1,1 millones de euros a estas ayudas que llegan a casi 2.000 pequeños.

El Ejecutivo local compara estas cifras con las del curso 2013-2014, último año en el que el PP estuvo en el Gobierno en Santiago, en el se destinaron 87.500 euros con 300 beneficiarios: "Polo tanto, os datos non resisten comparativa posible e avalan que o Goberno reivindique a aposta que se está a facer neste mandato por defender o público, pola conciliación, e polos dereitos sociais de todos os veciños e veciñas de Santiago".