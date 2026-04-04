Investigan a tres personas de Vedra (A Coruña) por un incendio forestal

Dos mujeres y un hombre están siendo investigados como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. El suceso, según informa la Guardia Civil, tuvo lugar el pasado 20 de marzo en Vedra.

La investigación comenzó cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvo conocimiento del incendio forestal. Así, los agentes consiguieron averiguar que los tres investigados realizaban el aprovechamiento de la madera de pinos y acacias de una parcela con autorización de su dueño, quemando los restos no aprovechables, tocones y raíces.

El fuego quedó activo durante varios días y se reactivó por completo con el cambio del tiempo. Debido a la falta de medidas de seguridad, las llamas se extendieron a la vegetación circundante. Afortunadamente, la rápida intervención de los medios de extinción evitó que se quemase una superficie mayor.

La Guardia Civil recuerda que todas las quemas que se realicen no pueden iniciarse antes de la salida del sol y deberán quedar totalmente extinguidas antes de su puesta. Además, antes de llevarla a cabo, se debe realizar una devasa mediante la eliminación manual o mecánica del combustible en una franja de por lo menos cinco metros de ancho rodeando el perímetro que se va a quemar.