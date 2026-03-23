Santiago dedicará más de 1,2 millones de euros al mantenimiento de las áreas de juegos infantiles

Santiago dedicará más de 1,2 millones de euro al mantenimiento de las áreas de juegos infantiles Concello de Santiago

El Concello de Santiago adjudicó este lunes a la empresa Aceinsa Movilidad SA por un importe total de 1.236.111,84 euros para conservar 89 áreas de juego y 27 parques biosaludables hasta 2029. Se trata de la primera vez que el Concello cuenta con un contrato de mantenimiento para el conjunto de estas áreas.

En concreto, se trata de más de 23.000 metros cuadrados de parques infantiles, a los que se suman las27 áreas biosaludables: Vidán, Santa Lucía, San Xoán, Salgueiriños, Roxos, Rial-Laraño, Praza de Vigo, Praza da Constitución, Pontepereda, Parque Xixión, Pablo Iglesias, Outeiro de Sar, Mourentán, Granza do Xesto, Eugenio Granell, Cotaredo, Choupana, Carlomagno, Carballal, Belvís, As Cancelas, Angrois, Almáciga, Alexandre Bóveda, Agros de Ramírez, A Gracia y Alameda.

El contrato, que permitirá además actualizar la cartografía y el inventario de los parques, incluye también un plan de inspecciones de los parques infantiles. Semanalmente, se desarrollarán trabajos de inspección de rutina para detectar posibles anomalías y disfunciones.

De forma mensual, como mínimo, se realizará un examen detallado de las áreas de trabajo y sus elementos para comprobar la funcionalidad y la estabilidad. Y, anualmente, se llevará a cabo una inspección principal por parte de una entidad acreditada por la ENAC.

El Concello compromete un gasto por importe de 1.236.111,84 euros entre 2026 y 2029. Para este año corresponde una inversión de 343.364,4 euros, mientras que para el 2027 se establece una partida de 412.037,28 euros, el mismo que para 2028. Finalmente, en 2029, el presupuesto es de 68.672,88 euros.

Además de la sustitución de elementos, la adjudicataria efectuará un mantenimiento de rutina o preventivo, con actuaciones como el ajuste de piezas de unión, revisión de cadenas y asientos, retirada de elementos peligrosos, mantenimiento de superficies amortiguadoras, nivelación de los suelos amortiguadores o la limpieza de pintadas, entre otras cuestiones.