Herida una persona tras volcar su coche en la autovía entre Santiago y Brión

Una persona resultó herida después de que el coche con el que circulaba se volcara sobre la vía e invadiera la parte del carril derecho. El accidente tuvo lugar en la autovía de Santiago-Brión (la AG-56), a la altura de Conxo, cerca de las nueve de la mañana.

Los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos para socorrer a la persona, y no hubo que lamentar más heridos ni de gravedad. También contó con la presencia de la Guardia Civil de Tráfico, el 061 y Protección Civil de Ames.

El incidente causó importantes retenciones en el tráfico durante las primeras horas de la mañana en dirección a la entrada de Santiago.