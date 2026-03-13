El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro acoge un simulacro de accidente aéreo

El aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro acogió hoy un simulacro con el objetivo de ensayar la efectividad del Plan de emergencia del aeródromo y su integración con el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) mediante el ensayo de la activación de los medios internos y su coordinación con los externos.

El ejercicio consistió en la simulación del accidente de una aeronave durante la maniobra de aterrizaje con salida de pista a la altura del Concello do Pino, con 40 personas, de las que casi la mitad resultaban fallecidas.

En el simulacro participó el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la Fundación Pública Urxencias de Galicia 061 y el servicio de emergencias provincial de A Coruña.

También intervinieron medios internos del aeropuerto, así como la delegación del Gobierno en Galicia, Protección Civil y bomberos del Concello de Santiago, bomberos del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña y, en lo que se refiere a las actuaciones relacionadas con la seguridad, la Policía Local de Santiago y la Guardia Civil.

En cuanto a la atención a las víctimas, colaboraron en el simulacro la persona de contacto para asistencia a víctimas (PECO), el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPCE), el Grupo de Intervención de Emergencias Sociales (GIES) y Cruz Roja.

Por parte de la Dirección General de Emergencias e Interior se movilizan a los medios de atención, se desplazan el vehículo del Puesto de Mando Avanzado de Axega, se coordinan la actuación de los grupos de intervención una vez activado el Platerga, momento en el que asume el mando, se activa al GIPCE y al GIES para la atención de las salas de ilesos y familiares y se incorpora a responsables del Puesto de Mando Principal (PMP).

Así, tras la activación del Platerga, se procede a su comunicación a los diferentes medios y al propio aeropuerto, realizándose la cesión de mando y constituyéndose el Centro de Coordinación Operativa en el que se integró el Puesto de Mando Principal del aeropuerto y de Puesto de Mando Avanzado.

Se activaron, además, los puntos de recepción de medios, de guiado y de encuentro, así como la sala de ilesos y heridos leves y el de reencuentro con víctimas ilesas y familiares.

Desde la Xunta destacaron la importancia de la apuesta por la prevención, como mejor herramienta de preparación para garantizar la eficacia ante las posibles emergencias, para lo que periódicamente programa y participa en simulacros.

En el caso de los aeropuertos, deben realizarse simulacros generales cada dos años para dar cumplimiento al Plan de Emerxencia propio.

El gobierno gallego comprobó el año pasado la efectividad de los planes de emergencias de Protección Civil con 12 simulacros y simulaciones de Planes de protección civil autonómicos, seis más que en el año anterior.

Entre ellos, destacan los ejercicios para comprobar la efectividad del Platerga por accidente aéreo llevados a cabo precisamente en febrero en el aeropuerto de la capital gallega y también a lo largo de los años en el de A Coruña y Vigo.