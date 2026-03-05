La mala calidad del aire podría continuar en Santiago, aunque la lluvia ayudará a nivelarlo

La llegada de una masa de aire africano a Santiago durante la jornada de ayer ha provocado la bajada en la calidad del aire a 'mala', una situación que también se repitió en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Ourense. Desde MeteoGalicia informan de que la mala calidad podría extenderse hasta mañana, sin embargo, la lluvia podría estabilizarlo mucho antes.

Esa mala calidad se debe a la llegada de una masa de aire en suspensión africana que arrastra polvo sahariano hasta Galicia, partículas muy diminutas de restos como puede ser arena, pero que también pueden afectar a la salud de la gente, entrando por los pulmones o en el torrente sanguíneo.

La llegada de la lluvia procedente de la borrasca Regina, que ha llegado durante estos primeros días del mes de marzo, ayudará a estabilizar esta mala calidad del aire. Al llegar procedente del norte, limpia la atmósfera, lo que hará bajar los niveles del polvo en el aire, llegando a una situación normal en lo referido a la calidad.