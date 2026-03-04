La masa de aire africano deja una calidad del aire 'mala' en Santiago
La calima hizo que los niveles de partículas se hayan visto incrementados durante el día de hoy, una bajada de la calidad que también ha afectado a ciudades como Ourense o Vigo
La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a 'mala' en Santiago y en varios puntos de la comunidad gallega, especialmente en Vigo y Ourense.
Según los datos de MeteoGalicia, la calima hizo que los niveles de partículas (PM) se viesen incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago.
La masa de aire se desplaza y ya afecta también a puntos de la zona sur y centro de Lugo, así como al centro de la provincia de A Coruña y al noroeste de Ourense.